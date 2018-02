Altos vuelos para el piloto más joven

Ya pilota avionetas, pero no tiene la edad suficiente para sacarse el carné de conducir. A sus 16 años, Nacho Rodríguez está a punto de hacer historia. Apenas le faltan unos meses para cumplir los 17 años, la edad que necesita para convalidar sus horas de vuelo y obtener la licencia privada de piloto. Los exámenes teóricos ya están aprobados. Hizo las pruebas oficiales en Madrid, el pasado mes de noviembre, entre unos compañeros que le duplicaban la edad y le miraban con asombro. Ahora se dedica a sumar horas de vuelo. Desde verano lleva 13 horas. Para alcanzar su meta necesita 45 horas antes del 9 de mayo, día en el que cumplirá 16 años. Asegura que es una meta alcanzable y en ello está.

Así, mientras otros adolescentes de su edad se dedican a otros menesteres, Nacho se sube a una avioneta y apunta las horas que realiza. Vuela los fines de semana. Difícil encontrar otro momento cuando, como cualquier otro joven de su edad, hay que ir a clase. Y es que Nacho cursa 1º de Bachillerato en el colegio Helios de l'Eliana así que, de entrada, el joven agradece al centro, a los profesores y compañeros, el apoyo y la ayuda prestada para conseguir el suelo que anhela desde que tiene uso de razón: ser piloto. Pero si de agradecimientos se trata, Nacho no lo duda. Sin el apoyo incondicional de sus padres y sin su ayuda económica, su realidad sería bien distinta.

A Nacho le han gustado los aviones desde que era bien pequeño. De papel, de plástico, de madera. Más pequeños o más grandes. Horas y horas manejándolos con las manos hasta que comprobó lo que se siente cuando uno está al frente de los mandos de una avioneta. Volar. Jamás olvidará esa sensación. Jamás olvidará ese primer momento, cuando realizó un bautismo aéreo y supo que eso es lo que quería hacer el resto de su vida.



Del simulador a la avioneta

«Con 14 años le pedí a mis padres un simulador. Me lo aconsejó un piloto que veía el interés que tenía yo por la aviación. Así, me fui familiarizando y aprendí lo básico de una avioneta. Pero tras el bautismo aéreo ya no toqué más el simulador. Tenía 15 años y lo que más quería en el mundo era repetir esa experiencia. ¡Quería volar! Y esas estoy», explica el joven. Cuando bajó de la avioneta tras ese primer contacto con la aviación real, se lo dijo a su padres, y éstos comenzaron un periplo para averiguar dónde, cómo y cuándo se realiza en València el PPl (Pilot Private Lines). Y así, cogiendo el toro por los cuernos, Nacho compaginó los estudios propios de su edad con las asignaturas teóricas de quienes se preparan para obtener la licencia privada de piloto. Y cumplió 16 años. «La verdad es que lo he pasado algo apurado porque eran muchas materias. Por eso me puse con las asignaturas teóricas de la licencia de piloto en verano, cuando ya había acabado las clases porque antes era muy difícil. Y sí, cumplí mi objetivo y aprobé los exámenes porque iba preparado. Mi esfuerzo me costó», asegura un joven que no para de sonreír.

Nacho no descuida sus estudios, ni su familia, ni sus amistades, ni su ocio. Afirma que, si uno se organiza bien, hay tiempo para todo. «La verdad es que no salgo mucho de fiesta. Me gusta el cine, y salir a comer y cenar con amigos», asegura. Sus amigos saben que Nacho está hecho de una pasta diferente. «La verdad es que alucinan un poco de que yo vuele y me esté formando ya para ser piloto. Pero tener la licencia privada es un paso previo para cursar la carrera de piloto comercial, así que estoy adelantando el proceso todo lo que puedo», asegura. Y es que ese es el siguiente paso. Sin embargo, tendrá que esperar hasta cumplir los 18 años.