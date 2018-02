Compromís rechaza que los altos cargos puedan justificarse sus propias dietas

Compromís ha presentado una iniciativa en las Corts en la que propone actualizar la normativa vigente en materia de dietas, gastos y desplazamientos del personal y altos cargos de la Generalitat para regular y unificar de manera coherente los gastos de protocolo y representación de los altos cargos, así como la normativa complementaría relativa a indemnizaciones por razón de servicio, con el objetivo de garantizar que estén plenamente justificadas y sean las estrictamente necesarias. Además, la diputada que firma la iniciativa, Isaura Navarro, también quiere que la autorización no se pueda hacer únicamente por la misma persona que realiza el gasto en concreto, como ocurre en la actualdad con los subsecretarios o los secretarios autonómicos, que pueden validarse sus propias dietas.

Navarro recuerda que en anteriores legislaturas se han producido cobros de dietas sobre gastos de protocolo y representación no amparados en la ley y autorizados de manera sistemática por la misma persona que incurre en el gasto por lo que ve necesario reformar la norma para que actuaciones como esta no puedan volver a producirse. La diputada asegura que en la anterior legislatura detectó casos de altos cargos que pasaban a diario el importe de la comida y se los autorizaban ellos mismos, aunque afirma que ahora ya no se produce. «Siempre debe existir un órgano que controle a los que se pueden autojustificar sus propias dietas, la norma tiene que reflejarlo de forma clara», asegura la diputada.

El decreto que aprueba el código de buen gobierno ya establece para los altos cargos criterios de sobriedad en el uso de los recursos públicos y el que regula fondos de caja fija también limita el uso de este dinero que anteriormente estaba regulado por un decreto de 1998. Además, por primera vez se publican en el portal de transparencia todos los gastos de caja fija, de manera que se pueden controlar por centros directivos y subconceptos económicos.

Navarro añade que los fondos de caja fija se han utilizado durante muchos años de una manera opaca para evitar controles y cometer abusos en el uso de los recursos públicos. Por eso, Compromís considera necesario modificar la normativa que regula las dietas y los gastos en actos de servicio para acabar con posibles abusos.