Gómez impone su ley en el PSPV de València

El congreso comarcal del PSPV en la ciudad de València tampoco sirvió para cerrar la brecha interna que existe entre el sector liderado por Ximo Puig, representado en la nueva secretaria general del partido en la ciudad, Sandra Gómez, con el de José Luis Ábalos, cuya candidata a las primarias fue Maite Girau.

En la ejecutiva que se votó anoche durante el congreso celebrado durante todo el día en la sede de UGT no hay representación del sector sanchista. Pese a que se negoció hasta última hora, los dos bandos no lograron llegar a un acuerdo. Fuentes del entorno de la vicealcaldesa de la ciudad explicaron a Levante-EMV que la totalidad de los nombres que presentaron los afines a Ábalos para integrarse eran hombres, lo que obligaba a Gómez a poner solo a mujeres de su equipo para lograr la paridad. Si bien, solo Julio Such, que estuvo del lado de Girau en las primarias, forma parte del órgano porque «él sí ha querido unirse», indicaron, aunque no se considera integración en tanto que es una decisión personal. Ocupará la Secretaría de Formación.

Así, finalmente se llegó a una votación en la que la ejecutiva fue avalada por el 70,12% de los votos a favor y un 29,8 % de abstención. Gómez logró aumentar considerablemente el porcentaje de apoyos respecto a las primarias, cuando fue votada por el 56% de la militancia.

Respecto la Ejecutiva que acompañará a Gómez, se confirmó que Ramón Vilar será el presidente del partido, como adelantó ayer este periódico, mientras que el cargo de secretario de Organización es para Carlos Vila y el de portavoz recae en Borja Sanjuán, joven asesor de Ximo Puig. El concejal de Urbanismo de València, Vicent Sarrià, ocupará el puesto de secretario de Acción Institucional.

En su primer discurso como secretaria general de los socialistas en la ciudad de València, Sandra Gómez, señaló que, bajo su liderazgo, el PSPV va a experimentar un importante cambio «porque si ofrecemos lo de siempre tendremos los resultados de siempre».

La vicealcaldesa hizo un llamamiento a «todas las personas de la ciudad que nos están esperando», a las que avisó de que «el Partido Socialista ha vuelto». Llamó a los militantes de la formación que ahora lidera a «superar esta época de transición que estamos viviendo, porque en las próximas elecciones las ganará el partido que sepa representar y leer todas las oportunidades de futuro que tiene esta ciudad. Y ese es el PSOE». Por último señaló que, con el nuevo equipo, «salimos a ganar la Alcaldía en 2019».

Gómez estuvo arropada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien instó al nuevo equipo a salir «a comernos València, cada calle, cada barrio». También destacó la necesidad de «sumar internamente» porque, dijo, «es absurdo el sectarismo».