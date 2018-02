Nueve años de cárcel para un violador que alegó una vasectomía para anular el juicio

El Tribunal Supremo anuló la condena y ordenó repetir el juicio por agredir sexualmente a su expareja en Gandia, después de que el acusado alegara como defensa que estaba recién operado de una vasectomía, y ahora este mismo tribunal lo condena a una pena de nueve años y dos meses de prisión tras ratificar que la presunción de inocencia ha quedado debidamente refutada.

No obstante, no se ha podido llevar a cabo la ejecución de la pena ya que el condenado se encuentra huido de la Justicia y pese sobre él una orden de busca e ingreso en prisión. La Policía Nacional ha extremado las medidas de protección respecto de la víctima para evitar que puede acercarse a ella incumpliendo la orden de alejamiento de 300 metros y prohibición de comunicación, durante un plazo de once años, que ya le imponía la Audiencia de València.

Los hechos se remontan a finales de abril de 2012 cuando el ahora condenado, de nacionalidad española, violó a su expareja sentimental, en el domicilio de esta, en un municipio de la Safor.

Según ha quedado probado, Juan Manuel R. S., «llevando una máscara en la cara, un cinturón y una botella de whisky», arrastró de los pelos a su excompañera hasta el sofá ya la obligó a mantener relaciones sexuales. «Al no conseguirlo por no lograr una erección, cogió un consolador y se lo introdujo por el ano», aclara la sentencia, que no entra a valorar finalmente la afección de la supuesta vasectomía.

Con esta prueba, presentada por la defensa del acusado, este quería demostrar que las relaciones tuvieron que ser consentidas «ya que tenía la zona genital dolorida y afectada por numerosos puntos de sutura». Eso solo sirvió para que el Tribunal Supremo obligara a la Audiencia de València a revisar la condena de nueve años de prisión que le impuso en septiembre de 2015.

En esta ocasión en el recurso ha alegado dilaciones indebidas, aunque finalmente deberá cumplir incluso dos meses más al considerar el TS que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual en concurso medial con el de lesiones.