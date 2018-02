Así serán los exámenes de interinos del Consell

El plan del Consell para facilitar que el personal interino de la Generalitat consolide su puesto de trabajo y se reduzca así la tasa de temporalidad (superior al 30 %) tiene ya letra pequeña. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ya ha puesto encima de la mesa su propuesta de desarrollo del plan de estabilidad del empleo público de esta legislatura y en ella plantea ofertas de empleo público en las que la experiencia en la administración podrá alcanzar el 30 % de la nota total después de superar un examen tipo test.

Tal como informó en su momento Levante-EMV, antes de finalizar el año, el Consell aprobó la oferta de empleo público de 2017 compuesta de 1.212 plazas para turno libre (es decir, a las que podrá presentarse cualquier persona) si bien en mil de ellas, el personal interino tendrá ventajas. Se trata de un total 1.089 plazas, con convocatoria específica de estabilización de empleo. Es decir, son oposiciones abiertas para todo el mundo, pero que están pensadas para que quienes ya trabajan en la Administración se conviertan en funcionarios. Las facilidades, en comparación con las oposiciones clásicas de turno libre, están tanto en la fase de oposición como en la de concurso.

En principio, como ocurre en unas oposiciones normales, el 60 % de la nota es la oposición (es decir los exámenes) y el 40% el concurso. Ahora bien, la propuesta del Consell, secundada por el grueso de los sindicatos, es que la oposición consista en un examen tipo test. La propuesta de Función Pública hace una distinción entre los grupos A1 y A2 (altos funcionarios) y el resto. Para los primeros plantea dos exámenes: un tipo test y otro de carácter práctico cuyo formato no está cerrado, pero probablemente se trata también de otro test o preguntas cortas. Para acceder al resto de plazas (647 de las 1.000 en juego) sólo será necesario aprobar un examen tipo test con preguntas teóricas y prácticas. No habrá pues ni para unos ni para otros exámenes con preguntas de desarrollo.

Superada esta fase (al menos habrá que obtener un cinco), el colectivo de opositores podrá hacer valer sus méritos en la fase de concurso. Y haber trabajado en la Generalitat será clave para sumar los 40 puntos previstos para la fase de concurso. En concreto, la experiencia podrá puntuar hasta un máximo de 30 puntos. Los restantes diez puntos vendrán de titulaciones superiores a la exigida (hasta un máximo de tres puntos); el conocimiento del valenciano (hasta un máximo de 5 puntos); el conocimiento de idiomas comunitarios (hasta dos puntos); exámenes aprobados en oposiciones similares en la última década a razón de un punto por examen hasta un máximo de dos; y la formación (2 puntos).

Beneficia a los de larga duración

La oferta beneficiará sobre todo a los interinos de larga duración. De hecho, aquellos que lleven veinte años ocupando la plaza que saldrá a concurso pueden contar ya de partida con 30 puntos, ya que la experiencia en el puesto será de 0,125 por mes trabajado. Si sólo se puede acreditar la experiencia en puesto de trabajo de igual grupo de titulación y categoría en otras administraciones públicas o entidades de derecho la puntuación baja a 0,05 y habrá un tope de 15 puntos.

La propuesta aún no ha sido aprobada y todavía está pendiente de algunos flecos, pero en el grueso los sindicatos están de acuerdo. Falta cerrar detalles, tales cómo si las respuestas incorrectas o en blanco puntuarán o no. Los sindicatos en su conjunto abogan por la no penalización, aunque la Administración se muestra reticente a facilitar aún más las cosas al colectivo.

El acuerdo se aplicaría en los exámenes de 2017, pero también se extiende a las futuras ofertas de 2008 y 2009 cuyo número de plazas está aún por concretar. Cabe apuntar que el Consell apenas tiene margen para convocar plazas nuevas ya que el Gobierno central mantiene la tasa de reposición. Sólo puede optar por la vía de la estabilidad del empleo que dará una oportunidad a quienes ocupen plazas dotadas presupuestariamente con anterioridad a 2015 o de forma ininterrumpida al menos durante los tres años anteriores a 2016.