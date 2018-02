Àlvaro abandona la portavocía de VerdsEquo entre críticas a su partido

El portavoz de Verds-Equo, Julià Álvaro, presentó ayer su renuncia al cargo en la formación ecologista que forma parte de Compromís. Álvaro ya dimitió el 13 de febrero como coportavoz de la coalición.

La renuncia llegó ayer a la dirección de VerdsEquo por correo y en él Álvaro critica abiertamente la forma en la que sus compañeros han gestionado la crisis que provocó su destitución como secretario autonómico de Medio Ambiente, ya que asegura que esa decisión se tomó sin contar con los órganos de dirección. Desvela que ya no estaba de acuerdo con la forma de actuar de VerdsEquo ante anteriores relevos en la conselleria porque entendía que los cambios debilitaron a la formación ecologista y la dejaron en un papel subalterno respecto a otras formaciones que, según denuncia, no creen ni de lejos en las políticas verdes. Álvaro asegura que ya no ve posible recuperar esas políticas.