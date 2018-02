Cien alumnos toman el rectorado de la UV en apoyo de los asociados

Más de cien estudiantes de Periodismo, Educación Social y de otros grados de la Universitat de València (UV) afectados por el mes de huelga indefinida que lleva el profesorado asociado ocupan desde las 10 de la mañana de ayer de forma pacífica el rectorado. Los alumnos, con el apoyo del Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), respaldan a la plataforma de asociados que ha convocado la huelga por unas condiciones laborales y salariales dignas. Además, con el fin de que sus profesores vuelvan a las aulas reclaman al rector, Esteban Morcillo, que dialogue con los asociados «para acabar con la situación de precariedad que sufren».

Los manifestantes, que se negaban a abandonar el rectorado hasta que no les recibiera Morcillo, denuncian que «los 15 profesores asociados del Grado de Periodismo -tres cuartas partes del profesorado- están en huelga, por lo que muchos alumnos no han recibido ninguna clase desde el inicio del cuatrimestre». El rector, que según fuentes de la UV tenía la agenda «completa», no les atendió hasta las 19.20 horas. Tres alumnos y dos asociados participaron en dicho encuentro que duró hora y media.

En la entrevista hizo de mediador, el catedrático de Derecho del Trabajo y presidente de la Junta Electoral de la UV, Carlos Alfonso. La propuesta que presentó viene a cumplir una de las reivindicaciones de los asociados, que es que la Universitat negocie con el comité de huelga. A cambio, mientras dura dicho diálogo la plataforma se compromete a suspender la huelga.

El documento es un folio de tres puntos. El primero es someter a la Mesa Negociadora de la UV con los sindicatos «la creación de una comisión de trabajo» tripartita compuesta por los cuatro sindicatos representados en dicha mesa (Stepv, CC OO, UGT y CGT), la plataforma de asociados y el equipo rectoral. Esta comisión elaboraría una propuesta de acuerdo que debería aprobar la Mesa. El segundo punto es que mientras se elabora la propuesta«se suspenderá la huelga». Universitat, sindicatos y asociados deben fijar el plazo máximo de la negociación. El tercer punto es que la comisión «trabajará en el marco de los temas competencia de la UV, sin perjuicio de lo que corresponda solicitar a otros ámbitos de decisión (Generalitat o Gobierno)».



Cincuenta alumnos se encierran

La plataforma de asociados debe someter a votación esta propuesta en una asamblea que, según fuentes de la misma, «por cuestiones de organización» no se producirá hasta después del 6 de marzo, día en el que está convocada la segunda vuelta de las elecciones a rector. Unos 50 alumnos del centenar que las 22.00 horas ocupaba el rectorado decidió quedarse a pasar la noche allí «ante la falta de soluciones». Hace seis años que los estudiantes no se encierra en el rectorado.