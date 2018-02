El juez no ve delito en la plataforma de compras B2B de Ribera Salud

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha archivado de forma provisional la investigación abierta en su día para determinar si había delito en el supuesto cobro de comisiones a las mercantiles que proveían de material endoprotésico a los hospitales que gestiona Ribera Salud a través de la plataforma de compra B2B. Según informaron ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el magistrado ha tomado la decisión después de concluir que «no existen indicios de los delitos de malversación, cohecho y corrupción en los negocios» tras «interrogar a testigos, analizar facturas y estudiar los informes solicitados a distintas administraciones y organismos». La investigación se abrió a partir de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Nacional que, a su vez, recogía la denuncia de la Sección Sindical de Ribera Salud.

En ella se aseguraba que la gestora de cuatro de los cinco hospitales de gestión privatizada en la Comunitat Valenciana cobraba comisiones a las empresas proveedoras de material endoprotésico (para operaciones) por entrar a su plataforma de compras B2B y asegurarse unos pedidos mínimos para los hospitales gestionados por la firma. Las comisiones, según la denuncia, llegaban hasta un 30 %, aunque era la Generalitat Valenciana la que finalmente realizaba el pago de estos productos.

Precisamente el juez ha archivado la investigación porque entiende que «las negociaciones (...) entre los distintos suministradores de prótesis y la central de compras B2B no han alterado el precio de las prótesis que la Generalitat debe abonar» y, por lo tanto, no habría delito de prevaricación porque «no han supuesto un mayor coste para el erario público, pues la propia administración negocia y fija los precios de las prótesis. Así, el cobro de rapeles u otros conceptos por la plataforma de compras B2B no se puede relacionar con un correlativo mayor coste para la Administración».

Tampoco ve «base» para los delitos de cohecho ni por ninguno de los delitos contra la Administración Pública ni corrupción en los negocios.

«Campaña orquestada»

Los responsables de Ribera Salud, a través de un comunicado, mostraron ayer su «satisfacción» por el archivo de la causa que demostraba, según dijeron, que B2B «ha actuado siempre conforme a la Ley» y criticaron que esta denuncia «falsa» era parte de la «campaña de desprestigio reputacional» que se había «orquestado» contra ellos como parte del proceso de reversión del hospital de Alzira.