Procesan a la exgerente de FGV Marisa Gracia por los contratos de seguridad

La exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia ha sido procesada por presuntas irregularidades en contrataciones de seguridad de la entidad pública, confirmaron ayer fuentes conocedoras del procedimiento. Junto a Gracia, también están procesados los exdirectivos de Ferrocarrils Vicente Contreras y Manuel Sansano.

Así lo ha decidido el juzgado de Instrucción número 8 de València, quien dictó auto de procesamiento tras reabrir esta causa por orden de la Audiencia, al ver que podía haber indicios de delito.

El juzgado instructor archivó el procedimiento a finales de octubre de 2017 y frente a esta decisión tanto Fiscalía como el denunciante, un exjefe de seguridad de Metrovalencia, presentaron un recurso. La Audiencia, tras estudiarlo, decidió estimarlo e instó al juzgado a seguir con la causa.

El procedimiento se centra en dos aspectos: por un lado, el pago de penalizaciones de dos empresas de seguridad entre los periodos 2007 y 2011 y, por otro, la adjudicación de contratos de servicios. En la primera causa, el juzgado la archivó al no ver acreditado el hecho delictivo y razonó que existía testimonio contable que acreditaba que las penalizaciones se compensaron. La sala, sin embargo, hizo referencia a un informe de la Intervención de la Generalitat, sobre el que afirmó que solo pudo basarse en certificaciones de la propia FGV, por lo que no podía ser concluyente. Lo que sí quedaba claro es que las compensaciones no se realizaron por el procedimiento administrativo correspondiente, por lo que no era descartable que pudieran ser constitutivas de prevaricación administrativa. Por todo ello no dio por concluida la instrucción.

En cuanto a los contratos de seguridad, la Audiencia vio indicios suficientes como para no sobreseer las actuaciones. Entre otros, las declaraciones del querellante o la contratación de los hijos de Gracia por empresas de seguridad.