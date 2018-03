Los caprichos de Cotino: 80.000 ? en maceteros que no se usaron

El ex director general de la Policía, exconseller, ex vicepresidente del Consell y ex presidente de las Corts, Juan Cotino, dirigía la cartera de Agricultura y Pesca en 2006. Nada que ver con Vaersa ni, oficialmente, con cuestiones relacionadas con una visita papal a València. Sin embargo, en la preparación del evento «Juan Cotino actuaba como factótum en la Generalitat y en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), aunque formalmente no ostentaba ningún cargo, manejando desde atrás la toma de decisiones administrativas y contractuales», en palabras del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investigó el supuesto cobro de 3 millones de euros en mordidas en el contrato con RTVV de 7,4 millones para la cobertura audiovisual de la visita del pontífice. En breve se sentarán en el banquillo por estos hechos el exconseller Juan Cotino, el exdirector de RTVV, Pedro García y los miembros de la trama Gürtel: Francisco Correa y Álvaro Pérez, entre otros.

En esta causa, el juez imputa a estos cinco acusados el delito de «asociación ilícita o delincuencia organizada» al conformar un «grupo criminal» para «enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, mediante la obtención de contratos públicos a través de sus empresas o de terceros previo pago de la correspondiente comisión».

El testigo y jefe de obras de Vaersa que intervino en los preparativos de la visita del papa apuntala la participación de Cotino como factótum del evento. «En alguna visita de obras estuvo presente el conseller Cotino, así como Enrique Simó (entonces jefe de infraestructuras agrarias de Vaersa que llegó a director en 2011)». Durante estas «inspecciones» «la persona que tomaba las principales decisiones respecto a las necesidades de material era el conseller Cotino», declaró a la policía el trabajador.



Piezas a medida y libre disposición

Como ejemplo de cómo se gestionaban las cosas y la poca importancia que se daba a los gastos que ocasionaban, el extrabajador de Vaersa explicó una situación muy reveladora. «Se adquirieron a una empresa maceteros por un importe de 80.000 euros. En el último momento, el conseller Cotino decidió que no se instalaran». El jefe de obras advirtió a Enrique Simó que «los maceteros estaban realizados a medida, por lo que no se podían devolver». A pesar del coste que tenían «finalmente no se pusieron, como indicó el conseller».

Porque a pesar de no ostentar competencias en Vaersa (los consellers responsables fueron Rafael Blasco hasta el 30 de mayo de 2006, cuando fue sustituido por Esteban González Pons) «el conseller Cotino tenía una cierta libre disposición de los servicios y contrataciones en las obras y servicios» realizadas por Vaersa para el V Encuentro mundial de las familias celebrado en 2006.