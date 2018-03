Vicent Martínez "ficha" a Vico Roca como vicerrector de Profesorado

El exdecano de Biología Vicente Roca Velasco, "Vico", es el miembro de la candidatura de Mª Antonia García Benau que se ha integrado en la lista del "canvi segur" liderada por Vicent Martínez. Vico Roca, que dirigió la facultad de Ciencias Biológicas de la UV entre 2006 y 2012 asumirá el vicerrectorado de Profesorado si Martínez gana las segunda vuelta de las elecciones que se celebrará este próximo martes.

Martínez anunció ayer que las conversaciones mantenidas en los últimos días con miembros del equipo de García Benau habían concluido «con el apoyo explícito de algunos de sus miembros y la incorporación de alguno de ellos» a la candidatura, sin detallar nombres ni fechas. Hoy ya ha incorporado en la web de su candidatura a Roca como futuro vicerrector de Profesorado (el primero por la derecha en la foto inferior).

El catedrático de Astronomía, que en la primera vuelta de las elecciones el pasado 22 de febrero quedó en segunda posición a 6,4 puntos de la lista de la vicerrectora de Profesorado saliente, Mavi Mestre, se convierte así en el primero en integrar a miembros de la candidatura que no superó el corte, la de la catedrática de Economía Financiera y Contabilidad, María Antonia García Benau, que se descolgó en la primera vuelta al conseguir el 20 % del voto ponderado.



Reacciones de Mavi Mestre

Las reacciones de Mavi Mestre, catedrática de Psicología Básica, al "fichaje" de Martínez no se han hecho esperar. "¿Si el momento crítico exigía que el rector asumiera directamente las responsabilidades de profesorado, tiene sentido ahora que esas responsabilidades pasan a una persona la experiencia de la cual la hacía idónea para investigación? ¿El cambio seguro?", se pregunta en su perfil en twitter la candidata que en contraposición a Martínez se presenta bajo el lema el "canvi realista". "Un proyecto realista tiene que ser coherente y los mensajes consistentes. ¿Se puede pasar de 'yo asumiré las responsabilidades del profesorado' a trasladar esas competencias a una persona procedente de otra candidatura por cálculo electoral?", añade.

Martínez, cuando presento su candidatura de 12 personas con él incluido (el máximo son 13), anunció que si era elegido rector llevaría personalmente la política de profesorado de la Universitat debido a la "situación complicada, con una huelga indefinida que afecta a miles de estudiantes". Roca, catedrático de Zoología de la UV iba en la lista de García Benau como vicerrector de Investigación y Política Científica.

Mestre no tira la toalla en la carrera por atraer el voto de los partidaridos de García Benau. Así, hoy a desvelado que "hace días" se reunió con ella. "García Benau me dijo, y después me ha ratificado, que no toma partido y deja libertad a los miembros de su candidatura", asegura Mestre. En ese sentido anuncia que están trabajando para incorporar a su programa propuestas del programa de García Benau "que suman y añaden valor". La candidatura de Mestre ya está completa con 13 personas, con lo cual no le queda ningún vicerrectorado libre que ofrecer. No obstante siempre le queda el segundo "escalón" del equipo rectoral. "La incorporación de propuestas del programa de Garcia Benau puede hacer muy aconsejable la experiencia de miembros de su equipo. Por eso, estamos estableciendo conversacions porque asuman la gestión de las mismas", avanza.

Roca es uno de los tres miembros del equipo con el que García Benau hizo historia en 2010 al ser la primera mujer en presentarse a rectora de la UV que han repetido en este nuevo intento de la catedrática por alcanzar el rectorado. Los otros dos son el catedrático Ramón López y el profesor Juan José Martínez. López es el vicerrector saliente de Políticas de Formación y Calidad Educativa del equipo de Esteban Morcillo, que deja el rectorado tras agotar su segundo y último mandato de 4 años que le permite la ley. Juan José Martínez es el actual director del Instituto de Robótica y Tecnologías la Información y de las Comunicaciones de la UV.