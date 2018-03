Comercio insiste: «Puerto Mediterráneo no tiene cabida»

El director general de Comercio, Natxo Costa, volvió a manifestarse ayer en contra del proyecto de IntuHammerson para Paterna, alegando que no cumple con las directrices del pacto del Botànic. «Está claro que el Consell está comprometido en la defensa del pequeño comercio y tradicional», dijo durante la asamblea de la organización del pequeño comercio Unió Gremial. El alto cargo valoró que, tras ser desestimado, Puerto Mediterráneo es un proyecto que «no existe». «Si se presenta un proyecto que cumpla la legalidad, no nos podríamos oponer. Un Puerto Mediterráneo o similar en este momento no tiene cabida en la calificación urbanística de esos terrenos».