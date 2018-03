Mavi Mestre ficha a la "vicerrectora" que García Benau quería para Igualdad

La carrera entre los dos candidatos al rectorado de la Universitat de València (UV), Vicent Martínez y Mavi Mestre, por atraer a miembros de la candidatura de Mª Antonia García Benau, que no ha pasado a la segunda vuelta que se celebrará el próximo martes, continua con la incorporación de la profesora de Matemáticas María Pilar Rueda al equipo de Mestre.

La catedrática de Psicología Básica y vicerrectora de Profesorado saliente ha anunciado a las 19 horas de hoy que Rueda, que en la lista de García Benau figuraba como vicerrectora de Políticas de Igualdad y Desarrollo Sostenible, se incorpora a su equipo. Mestre detalla que si gana las elecciones del martes, Rueda "asumirá una Delegación de la rectora dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad que dirigirá Elena Martínez".

"Tras un análisis detallado y huyendo de medidas electoralistas", según recalca la candidatura de Mestre en un comunicado, la incorporación se de Rueda se enmarca "en el principio declarado por Mavi Mestre de dar prioridad a la introducción en su programa de todas aquellas propuestas que dentro de la candidatura de María Antonia García Benau, aportaban valor añadido y sumaban". "Todo con el fin de lograr la transformación responsable de la UV y contar para ello con las personas que iban a dirigirlas", concluye. Rueda es doctora en Matemáticas por la Universitat de València y profesora titular del departamento de Análisis Matemático.



Carrera por atraer a los partidarios de García Benau

Las dos candidaturas que han pasado a la segunda vuelta compiten por atraer a los partidarios de García Benau, que pese a quedar en último lugar en la primera vuelta celebrada el pasado 22 de febrero cosechó un 20 % del voto ponderado. El primero en apuntarse un tanto fue Martínez, que el jueves anunció el fichaje del exdecano de Biología, Vico Roca, como futuro vicerrector de Profesorado. Roca, que ha repetido con Benau en las dos veces que se ha presentado a rectora, figuraba en la lista de la catedrática de Economía Financiera y Contabilidad como vicerrector de Investigación y Política Científica.

Mestre desveló el jueves que esta semana se ha reunido con García Benau. "Me ratifico que no toma partido y deja libertad a los miembros de su candidatura", asegura Mestre. Ayer anunció que estaba trabajando para incorporar a su programa propuestas del programa de García Benau "que suman y añaden valor". La candidatura de Mestre ya está completa con 13 personas, con lo cual no le queda ningún vicerrectorado libre que ofrecer como así ha podido hacer Martínez, cuya lista inicial era de 12 personas.

No obstante siempre queda el segundo "escalón" del equipo de gobierno de la UV en forma de delegación del rector o rectora, como así ha hecho Mestre. "La incorporación de propuestas del programa de Garcia Benau puede hacer muy aconsejable la experiencia de miembros de su equipo. Por eso, estamos estableciendo conversacions porque asuman la gestión de las mismas", anunció Mestre.