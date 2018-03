Apartan al ayuntamiento del caso por las agresiones del 9 d'Octubre

El juzgado de Instrucción número 15 de València, que investiga los altercados violentos ocurridos en la capital el pasado 9 d'Octubre, ha apartado de la causa al ayuntamiento y ha incluido como acusación popular a Movimiento contra la Intolerancia.

Así consta en diferentes resoluciones, facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), en las que se indica que el consistorio no puede ejercer de acción particular en este procedimiento porque no hubo daños en el mobiliario urbano. También indica que Movimiento contra la Intolerancia puede personarse si aporta una fianza de 1.500 euros.

Precisamente es el juez el que recuerda que inicialmente se ofrecieron acciones al consistorio porque se creía que los hechos sí que podrían haber causado daños en el mobiliario.

Respecto a Movimiento contra la Intolerancia, pidió personarse en la causa y el juez lo acepta porque su legitimación es «incuestionable». Así, el juez recuerda que en los procesos por delitos perseguibles de oficio, como este, cualquiera ejercitar la acción penal e intervenir durante todo el proceso. Este derecho se ostenta con independencia de haber sido agraviado por el delito.