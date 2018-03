Cuatro detenidos por la mafia que extrae cocaína del Puerto

Agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil ha arrestado a cuatro presuntos miembros de una red que introducía cocaína a través del Puerto de València. De hecho, entre los detenidos se encuentra un extrabajador portuario, aunque actualmente ya no tenía vinculación con el mismo, según apuntaron las fuentes consultadas por este periódico. Los agentes hallaron al menos medio kilo de coca en un registro domiciliario en Museros.

Estas detenciones son fruto de una investigación de hace meses cuando la Guardia Civil ya arrestó a otro grupo de presuntos narcotraficantes por un alijo que entró por el puerto de València. El Juzgado de Instrucción número uno de València, encargado de ese caso, decidió abrir nuevas diligencias ante las nuevas pruebas recabadas por los investigadores que apuntaban a una mafia encargada de sacar la droga de las instalaciones portuarias.

Los cuatro detenidos, todos ellos de nacionalidad española, fueron puestos ayer a disposición judicial acusados de delitos contra la salud pública y pertenencia a banda organizada. El Juzgado de Instrucción número doce de València, en funciones de guardia, les tomó declaración y acordó el ingreso en prisión provisional de los cuatro. Asimismo, el juez se inhibirá en favor del Juzgado de Instrucción número uno que lleva tanto esta causa como la anterior que dio pie a estas pesquisas.

Por el momento se mantiene el secreto de sumario para que las partes no tengan acceso a las diligencias y no se descartan más detenciones. Familiares de los arrestados se concentraron ayer a las puertas del juzgado de guardia esperando la decisión del juez sobre la puesta en libertad o no de los acusados. Para evitar la destrucción del pruebas y ante el riesgo de fuga se acordó la prisión.