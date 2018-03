Hallan un dispositivo de grabación oculto en la Concejalía de Urbanismo de Alicante

¿Quién escucha en la Concejalía de Urbanismo? Esa es la duda que oculta la sorprendente historia que gira en torno al Ayuntamiento de Alicante o, más concretamente, a su área de Urbanismo, en cuyo principal despacho, el que actualemente ocupa la concejala Eva Montesinos, apareció oculto parte de un dispositivo de grabación que podía quedar conectado al ordenador u a otro aparato para registrar todo lo que sucedía en ese lugar. El citado dispositivo se encontró debajo de un mueble anexo a la mesa de Montesinos, pegado con cinta aislante de color negro, tras un barrido encargado a una empresa de seguridad semanas después de que el anterior edil responsable de esa parcela, Miguel Ángel Pavón, abandonara ese despacho al salir del equipo de gobierno.

Días después de tomar posesión como edila de Urbanismo, la socialista Eva Montesinos expresó su extrañeza al detectar zonas de sombra en su nuevo despacho, el que hasta días antes había ocupado Pavón en el ático del antiguo edificio de la Cámara de Comercio en la alicantina calle de San Fernando. Desde la mesa que preside esa sala había dificultad para conversar por el móvil, bien porque aparecían interferencias, bien porque desaparecía el sonido. Tal circunstancia se puso en conocimiento del responsable de seguridad de la Alcaldía, que procedió a contratar una empresa para realizar un barrido al despacho de Urbanismo.

El aparato, localizado oculto en el mueble pegado a la mesa del despacho de Montesinos, formaba parte de un dispositivo rudimentario de grabación de audio y vídeo, según confirmaron técnicos especialistas en esta materia, y no tenía capacidad por sí solo de realizar grabaciones, función que sí podía ayudar a ejercer cuando quedara conectado a una cámara o a un equipo informático que almacenara los vídeos. Todo ese material complementario no se halló en el despacho, y por ello el gobierno del consistorio alicantino descartó presentar una denuncia ya que «la sola presencia del aparato no era constitutiva de delito».

Según declaraciones de la actual responsable de Urbanismo alicantino, «hemos decidido no poner la denuncia para no montar circos innecesarios como quiere el Partido Popular». Aunque por su parte representantes de las formaciones Guanyar y Compromís, anunciaron que acudirán hoy a la Policía Nacional y a Fiscalía, a denunciar los hechos acaecidos.