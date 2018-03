España registra el porcentaje más bajo en violencia sexual

? Aunque no es raro escuchar y leer las bondades de los países nórdicos con respecto a áreas como la educación, en materia de violencia machista o acoso a mujeres, dejan mucho que desear. Según datos de The European Union Agency for Fundamental Rights, en el año 2014, el 48 % de las mujeres danesas declaró haber sufrido violencia física al menos una vez en su vida. En Finlandia lo hicieron 43 de cada 100 y en Reino Unido 42, mientras que en España el porcentaje se sitúa en el 20 %. Con respecto a la violencia sexual, Dinamarca sigue encabezando este lamentable ranking con el 19 % de sus mujeres de entre 18 y 74 años siendo víctima de acoso. Países bajos (18 %) y Finlandia (17 %) completan los tres primeros puestos, y de nuevo España se muestra entre las naciones más seguras con un 6 % de víctimas de violencia sexual.

No obstante hay que señalar que existen voces que disienten de estas cifras ya que creen que el elevado número de incidencias en los países del norte europeo se debe a una mayor concienciación de las mujeres sobre sus derechos.