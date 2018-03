Bronca por el "País Valencià"

"El debate está cerrado", dijo ayer Camps después de enfrentarse con el presidente de la comisión, Pedro Quevedo (Nueva Canarias), por saltar airado cuando la diputada de ERC Ester Capella se refirió al "Partit Popular del País Valencià". "No puedo soportar el insulto al que estoy siendo sometido. No existe el País Valenciano. Esta señora ha venido a insultar a los valencianos", respondió. El nombre de "País Valenciano", no oficial, sí aparece citado en el preámbulo del Estatut d´Autonomia.

Bronca con el presidente

Quevedo tomó partido por la diputada de ERC y recordó que es habitual oír en la Cámara "País Valenciano". El rifirrafe acabó en reprimenda del presidente de la comisión, que ya había llamado la atención a Camps antes por las interrupciones: "Esto tiene posibilidades de convertirse en un circo -le dijo-. Le ruego que no vuelva a interrumpir o me pida la palabra y seguramente no se la dé".

La "falta de educación" de ERC

El interrogatorio con la diputada y abogada de Oriol Junqueras empezó mal y acabó igual. Capella anunció que al acabar su turno debía ir a otra sala y Camps no se contuvo: "¿No va a seguir mi intervención? ¡Qué falta de educación!" Así fue la mañana.

Las revelaciones sobre Cantó

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó cambió el tono y optó por la cercanía. Recordó que lo vio "muy tocado" la última vez que estuvo con él, cerca del Teatro Principal de València y se encontró con que Camps fue más allá en las intimidades. Le agradeció que esa tarde le hablara "con cariño" y le dijera que "ha sido el mejor presidente" y que era "injusto" lo que estaban haciendo con él. El actor no respondió, pero al final de su tiempo le dijo que faltaba a la verdad con ese diálogo personal y le reprochó sacar "un momento personal doloroso".

La sueca de Joan Baldoví

Vista la evolución de la comparecencia, Joan Baldoví (Compromís) propuso un pacto de no agresión: abstenerse opinar cada uno del gobierno del otro (Camps había dicho que una de sus preocupaciones había sido que "el catalanismo no llegará a los niveles donde ha llegado"). Al final, acabaron enzarzados sobre si el expresidente había estado en el pueblo del diputado. ¿Cuál es?, preguntó. "¿Cómo que no fui a Sueca? Es que no salía de Sueca", exclamó Camps.