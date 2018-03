Las Corts admiten a trámite la ley de creación del Consejo Audiovisual

El proyecto de ley por el que se crea el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha iniciado su tramitación en las Corts con el objetivo de cumplir el mandato estatutario y convertirse en una autoridad "independiente, con autonomía orgánica y funcional de cualquier injerencia y control político" que asumirá las competencias del Consell respecto a los medios audiovisuales en la región.

Así lo ha indicado el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, que ha presentado esta iniciativa legal ante los grupos, que no han presentado ninguna enmienda a la totalidad, destacando que se trata de una autoridad "que se asemeja al modelo europeo" y que debe "jugar un papel clave en el sistema audiovisual valenciano".

Ha subrayado que la decisión de crear este Consejo Audiovisual responde "a la política del Consell en medios de comunicación, que parte de la convicción de que la regulación de un sector tan sensible debe llevarla a cabo una autoridad independiente", a la que se le transfieren competencias administrativas y sancionadoras en áreas como las adjudicaciones de servicios de TDT.

El diputado del PP Jorge Bellver ha sido el más crítico con esta norma, que según ha dicho copia algunos artículos de la ley de creación del consejo catalán y "excede con mucho las competencias que el Estatuto concede al consejo" como otorgar títulos habilitantes a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o aprobar pliegos de condiciones de concursos para otorgar licencias de comunicación.

Ha remarcado que tanto el CJC como la Abogacía de la Generalitat "ponen en duda la conveniencia de algunas de esas competencias" y ha advertido de que "los consejos audiovisuales en manos de bipartitos y tripartitos de izquierdas se han comportado como órganos políticos frente a los medios de comunicación que no comulgan con sus postulados, no sólo no garantizan las funciones para las que fueron creados, sino que son una herramienta más de su nacionalismo radical".

Según ha explicado, ha tomado estas afirmaciones del programa de Ciudadanos en Cataluña y ha apelado a esta formación a definir su postura claramente, advirtiendo que si lo respaldan --la ley requiere una mayoría cualificada-- cuando este órgano comience a tomar decisiones "saldrán a llorar como siempre, pero habrá sido con su voto".

El diputado de Ciudadanos Toni Subiela ha criticado que este es "un nuevo órgano a añadir a la administración pública" y "aquí todo funciona creando órganos" para recordar que este solo existe en España en Andalucía y en Cataluña. Además, ha contestado a Bellver asegurando que "TV3 es peor que Canal 9, pero muy poquito".

Para Cs, esta ley "va a ser la reválida para los grupos que suspendieron en la creación del Consejo Rector de la CVMC" y ha lamentado la ausencia de autocrítica del actual Consell: "Aún estamos esperando alguna diferencia respecto al gobierno del PP".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha cuestionado por qué "durante 10 años se bloqueó un órgano que marca el Estatuto" y ha asegurado que la respuesta está en la propia ley, en las funciones que le otorga, "funciones que el gobierno dejará de ejercer y pasan a un órgano independiente". Ha mostrado su disposición a dialogar, pero ha advertido que no aceptarán bloqueos a una ley "fundamental" cuyo objetivo es "que no vuelva a pasar lo que vimos en el pasado" y "que no se vuelvan a dar licencias de TDT como si se repartiera un pastel entre amigos".

La socialista Mercedes Caballero ha destacado que se trata de una propuesta que "habla de libertad de expresión, de derechos de la ciudadanía" y el Consejo del Audiovisual, una vez creado, será "la herramienta de protección perfecta de la ciudadanía frente a los medios de comunicación y de estos frente al poder político".

Por su parte, el diputado de Podemos Antonio Montiel ha valorado la iniciativa aunque ha mostrado sus discrepancias en cuanto a la elección de miembros por parte del Consell, y ha recordado que han presentado 38 enmiendas para garantizar la independencia y ampliar las competencias para velar por que proveedores de servicios audiovisuales "no puedan ejercer servicios dominantes por acumulación de medios de comunicación", entre otras cuestiones.