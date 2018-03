Podem recurre el archivo de la causa contra Ribera Salud por la plataforma B2B

El partido Podem recurrirá en los tribunales el archivo provisional de la investigación abierta contra Ribera Salud, la empresa gestora de cuatro de los 24 departamentos de salud de la C. Valenciana, por el presunto cobro de comisiones a los proveedores de endoprótesis a través de su plataforma B2B. Según Daniel Geffner, portavoz de Sanidad de Podem en las Corts, el grupo no quiere que el proceso se cierre «en falso» ya que entienden que hay «actuaciones irregulares y que no son éticas». Desde la empresa mantuvieron ayer su «confianza en la Justicia» e insistieron en que se trata de una «campaña de desprestigio reputacional».