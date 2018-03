Zaplana se toma con ironía la "falsedad" de Camps

Eduardo Zaplana ha manifestado su "asombro" ante la declaración de hoy de Francisco Camps en la Audiencia Nacional, que ha dicho que fue el exministro quien introdujo a Álvaro Pérez en la organización de actos del PP en la C. Valenciana.



"No tengo que hacer muchos esfuerzos para demostrar la falsedad de tal afirmación", ha afirmado Zaplana, quien ha hecho mano de la histórica mala relación entre los dos exdirigentes del PP valenciano y expresidentes de la Generalitat. Nunca había sido tan claro sobre ese distanciamiento.



"En la memoria de todo el mundo debe estar presente mi relación con él (Camps) desde que abandoné la presidencia de la Comunidad Valenciana, y las fechas en las que Orange Market inició su actividad", ha afirmado.



Zaplana ha subrayado que abandonó la presidencia de la C. Valenciana en 2002 y "por poner un solo ejemplo, en la campaña de 2008, aun siendo portavoz del grupo popular en el Congreso, no pude comparecer por mi circunscripción de València".



De este modo, apunta con ironía: "De ser cierto lo afirmado por el sr. Camps, sería lo único en lo que habría seguido mis directrices".



El exministro ha hecho hincapié en que "es difícil entender" que Camps "tarde tantos años en hacer tal afirmación" sobre él y Álvaro Pérez.