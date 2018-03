La recepción fallera de la Diputació de València tomará la igualdad por bandera

La Diputació de València, con más de un 60% de mujeres en una plantilla de 1.250 personas, ha anunciado hoy que lanzará un mensaje "de igualdad real y efectiva" durante la recepción que, como cada año, organiza la institución el próximo lunes 12 de marzo, y en la que están convocadas 900 comisiones falleras. Así desde la Diputación recuerdan que "la apuesta por utilizar este acto multitudinario como vehículo de transmisión de valores sociales viene repitiéndose desde el inicio de la legislatura, cuando se entregaron los primeros banderines contra la violencia de género en la historia de las Fallas".

Este es uno de los mensajes que ha trasladado esta mañana el equipo de gobierno que encabeza Jorge Rodríguez, con la diputada de Igualdad, Isabel García, al frente, durante la celebración del único evento convocado este jueves en la sede central de la corporación provincial: un acto central, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que se ha procedido a la lectura de un manifiesto en apoyo de la convocatoria de huelga general y paros parciales convocados para este día 8 de marzo.

Así, el próximo lunes, las cerca de 900 comisiones falleras de la provincia recogerán el banderín de la Diputació de este año con el lema 'Som igualtat'; un estandarte con el violeta como color imperante que lucirá estos días en los monumentos de la capital y las comarcas valencianas.

"Este año las mujeres hemos dado un golpe sobre la mesa porque lo que queremos evidenciar es que si nosotras paramos, todo el mundo se para", ha defendido la diputada Isabel García. "Todas las instituciones tenemos la obligación de pasar de la palabra a los hechos, de asumir una implicación política real, no solo con dotaciones económicas para proyectos que posibiliten la lucha por la igualdad sino también con actitudes como la del día de hoy de trabajar junto a los sindicatos, trabajadores y trabajadoras", ha subrayado García.

Este trabajo conjunto del que habla García lo ha certificado el portavoz de UGT de la Diputació, Voro Carbonell: "Presentamos una propuesta antes del pleno de febrero en la que pedimos que se sumaran los partidos políticos además del equipo de gobierno, como así ha sido, y tuvimos la iniciativa de solicitar al pleno que hiciera los trámites oportunos para que todas las cantidades económicas que se detraigan hoy se destinen a programas de igualdad y contra la violencia de género, a través de la delegación de Igualdad de la Diputació de València".

Por su parte, la delegada de CCOO, Teresa Aguilar, ha destacado que la concentración de este jueves "marca un punto de inflexión" al ser "más multitudinaria que otros años, y parece que es un paso más adelante que damos los movimientos feministas de todo el mundo", aunque, como destacan Eva Caro e Immaculada Cerdà, trabajadoras de la corporación, aún queda mucho por hacer "para no celebrar el Dia de la Dona". Caro pone el foco en el empleo y el acceso al mismo: "Es necesario que haya políticas de igualdad, como por ejemplo con las RPT". "No puedes adquirir los mismos méritos si has tenido que encargarte de las faenas de la casa", expresa Cerdà.

Desde la diputación reivindican que "acciones como esta son las que han puesto a la Diputació en primera línea en la defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con una especial apuesta por el lenguaje inclusivo, el refuerzo de la acción positiva y el empoderamiento de las mujeres y, por supuesto, la lucha contra la violencia de género. Iniciativas diversas y concretas que han quedado recogidas en el primer Plan de Igualdad en los más de 200 años de historia de la corporación". Y recuerdan que "es por esto que el pleno de la Diputació aprobó el pasado mes de noviembre el reglamento necesario para la creación de la Red de Municipios Protegidos Contra la Violencia de Género".