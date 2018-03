Los cazadores rechazan la ley que contempla sus perros como animales de compañía

Un sector de los cazadores valencianos agrupados en la Asociación de Entidades de Caza de la Comunitat Valenciana (Adecacova) ha hecho público su rechazo al anteproyecto de ley sobre protección, bienestar y tenencia de animales de compañía que elabora la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

En un escrito de alegaciones aseguran que se trata de un texto «flojo» y de «claras influencias de los sectores sanitarios y proteccionistas».

Adecacova no ve «ajustada a derecho» la definición de animal de compañía, ya que la normativa valenciana va, en su opinión, «más allá» del Convenio Europeo de Estrasburgo al incluir en esta categoría «incluso a los caballos, perros pastores o de caza, etc».

Los cazadores creen «poco acertado» que se incluyan en el anteproyecto «todos los animales habidos o por haber, ya sean domésticos, de producción, salvajes, silvestres, etc, y que se impongan obligaciones y prohibiciones a animales que no están en el marco de esta ley...». Lamentan «que no se haya legislado» y se «maticen» poco aspectos como los centros de recogida o la cartilla sanitaria.

La asociación espera que se legisle «con sentido común y para todos los ciudadanos... no dejándose llevar por voluntades poco reales y por hechos aislados de algunos indeseables, ya que la inmensa mayoría de personas tratan a los animales con el respeto, diligencia y con el buen trato y el bienestar que se merecen».