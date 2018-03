Feijóo defiende en València su modelo de financiación y ningunea el del Consell

El que casi todo el mundo ve ya como el hereu de Mariano Rajoy en el Partido Popular pasó ayer por València como estrella invitada del buró del grupo popular europeo, un cónclave que hasta ahora se había desarrollado al margen de la agenda valenciana. La excepción vino de la mano del dirigente gallego, uno de los valores en alza del PP, que defiende un modelo de financiación muy distinto al propuesto por el Consell y que, de salir adelante, daría al traste con los intereses de la C. Valenciana.

Encontrarse en la capital del Túria y con Isabel Bonig, presidenta del PPCV, como anfitriona, no rebajó el discurso del gallego que ayer volvió a defender su modelo y su alianza con otras comunidades como Asturias, Castilla y León y Aragón, al tiempo que ninguneó la posición del Consell. «¿Va a hablar con Puig para llegar a un acuerdo?», le preguntó un periodista. «Que me llame si quiere», apuntó Feijóo en tono condescendiente después de haber subrayado que él había logrado el respaldo de comunidades gobernadas por el PSOE. «En Galicia estamos de acuerdo», subrayó el presidente de la Xunta, quien dijo sentirse sorprendido de que el pacto moleste. «No entiendo que se critique por pactar un manifiesto de principios con presidentes del PSOE y que ahora la responsabilidad de que la Comunitat tenga dificultades en su financiación sea del PP», dijo.

En las últimas semanas, Feijóo ha encendido los ánimos del Consell y del presidente Ximo Puig por su posición contraria a la compensación de la deuda, así como por sus críticas a la postura del Consell. Llegó a decir que el Ejecutivo de Ximo Puig debía estar agradecido por la ayuda del Gobierno en lugar de «quejarse».

Ayer , en València, fue menos explícito, si bien subrayó que el Gobierno central ha ido «al rescate» de las comunidades infrafinanciadas. «Me sentí satisfecho porque los ciudadanos no son responsables de que las comunidades tengan déficits de financiación», apuntó.

En comunión con Bonig, que había hablado antes que él, Feijóo insistió en que el modelo actual fue aprobado por el gobierno socialista y consideró que no «es serio» decir que este modelo benefició al PP. En este sentido, insistió en que el PP no tiene dudas sobre la necesidad de cambiar el modelo por consenso e instó al PSOE a «solucionar los problemas que haya entre ellos». «Dentro del PP no hay dudas y tenemos un planteamiento común. Aquí no hay enfrentamientos para nada. Hay otros partidos que sí los tienen, pero no es el caso del PP», reiteró.

La supuesta sintonía fue anticipada por Bonig, quien al ser preguntada sobre si había acercado posturas con Feijóo, soltó: «Él y yo lo tenemos claro». La lideresa cargó contra Puig, al que acusó de «romper el consenso» y «dedicarse a enfrentar a unas comunidades con otras». «El verdadero problema del presidente de la Generalitat es Compromís que no quiere cambiar el modelo porque se le acaba el victimismo y se empezarían a ver sus vergüenzas, que no hay propuestas y no hay gestión», indicó tras reiterar que el PPCV da respaldo y aval político en sus negociaciones.

Bonig aseguró que el PP valenciano y el gallego acercaron posturas durante el congreso nacional del PP el año pasado. Un encuentro en la que la lideresa tuvo que plantarse para evitar que el documento sobre financiación que dirigía Feijóo no estuviera tan claramente escorado ante la postura de la llamada España despoblada. Entonces, el PP aprobó un texto genérico en el que se hablaba de igualdad de financiación entre territorios.

La fórmula contentó al PPCV que acabó retirando in extremis una enmienda mucho más explícita en favor de la posición de la Comunitat Valenciana. El reto ahora de Bonig es que el documento que el PP ha anunciado presentará en breve con una postura conjunta encaje con el espíritu de la posición valenciana.

El Consell no tardó en responder. La portavoz, Mónica Oltra, reprochó a Bonig que el PPCV «ha tenido 20 años» para intentar conseguir «un sistema de financiación justo» y no lo ha hecho y dijo que los populares valencianos «toda la vida han pegado la cabotà a lo que ha dicho el Gobierno».