Auxiliares de conversación denuncian dos meses de retraso en el pago de la beca

Se llama F. M., es de Miami (EE UU), tiene 20 años y está en València como auxiliar de conversación, un programa del ministerio que tramita junto con las embajadas la participación de estudiantes nativos de agua inglesa en las escuelas valencianas. La Conselleria de Educación dio este año un paso más, y donde en ediciones anteriores participaban entre 20 o 30 alumnos, este año lo hacen más de 300, con el objetivo de que cada centre educativo valencianos cuente con un estudiante que domine el inglés al ser su lengua materna. Fiorella, es uno de ellos, y está desesperada. «Vinieron desde España a las escuelas de Miami a ofertarnos el curso. Son 6 meses de estancia y el compromiso de pagarnos 1.000 euros al mes por 16 horas de clase, donde estamos de apoyo», explica Fiorella. Y ese es el «quid» de la cuestión. Lo que recibirán en sus cuentas bancarias no es una nómina, es una beca y como tal lleva retraso. En este caso de dos meses.

«A nosotros nadie nos ha explicado nada. Lo único que sabemos es que vivimos aquí y vivimos del aire porque el dinero no llega y nuestras familias están a miles de kilómetros. Esto no es profesional, no está organizado y nos está generando un grave problema», explica la estudiante como portavoz de un movimiento que se mantiene activo en redes sociales y exige el pago «cuanto antes» porque «no se cómo vamos a vivir».

U. A. es de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), tiene 25 años y cero euros en la tarjeta del banco. Llegó a València a principios de enero con 3.000 dólares, suficientes, creía ella, para asumir el primer mes antes de cobrar la nómina por ser auxiliar de conversación durante 6 meses. «No se si hubiera venido a València de saber estos retrasos en el pago porque me veo muy apurada. Y no controlo bien el idioma. Vine con 3.000 dólares y ya no me queda nada. Pensaba que esta experiencia me ayudaría a mejorar mi español, pero no sé cómo voy a pagar el alquiler, la comida, el transporte... Este no era el acuerdo», explica la joven estadounidense.

Desde la Conselleria de Educación lamentan las molestias originadas por los retrasos en el pago de esta beca que gestiona el ministerio y aseguran que el pago se realizará, aproximadamente, durante la primera quincena de marzo.