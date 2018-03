Ciudadanos recibe el informe sobre las contrataciones de altos cargos en Divalterra

El diputado de Ciudadanos de Divalterra, Jorge Ochando, ha recogido esta mañana los informes que solicitó sobre la contratación de altos cargos en Divalterra, la empresa pública de la Diputación de València. Ochando ha acudido junto a un notario para solicitar los documentos a través de un requerimiento notarial. Así, el diputado ha recibido doce informes que datan desde 2015 hasta la actualidad.

Los documentos quedarán bajo custodia del notario hasta que certifique que la información entregada se corresponde con la solicitada y entonces Ochando podrá acceder a ella. Se trata de una recopilación de informes sobre asuntos laborales redactados por la consultoría legal Tomarial. Uno de ellos, del 8 de febrero, podría cuestionar la contratación de cuatro altos cargos directivos en la empresa pública, contradiciendo así el informe definitivo realizado por el secretario del consejo de administración de Divalterra. Este es el que oficialmente se traslada a los miembros del consejo y no los que ahora ha pedido el diputado de Ciudadanos. Según fuentes de presidencia de la diputación, se trata de "una suerte de notas" que no tienen por qué mostrarse a los miembros del consejo de administración "porque no forman parte del expediente".

Se trata de informes previos sobre consideraciones en materia laboral. Aúnan datos para que el secretario del consejo de Administración (que es al mismo tiempo letrado de Presidencia de la Diputación) valore y emita el informe definitivo, en este caso, de contratación de altos cargos, como fue el caso del nombramiento de Víctor Jiménez, alcalde socialista de Rocafort, que se aprobó en el consejo de administración de Divalterra el 19 de febrero.



"Tranquilidad absoluta" en la diputación

Por su lado, el presidente de la diputación, Jorge Rodríguez, ha recalcado esta mañana que hay "tranquilidad absoluta" respecto al requerimiento de Ciudadanos de estos informes porque los nombramientos de alta dirección realizados en la empresa pública se han hecho con el informe favorable del letrado que ejerce como secretario del consejo de administración.

Rodríguez, que ha comparecido en rueda de prensa como portavoz de los socialistas valencianos, ha sido preguntado por este asunto como presidente de la diputación y se ha mostrado convencido de que en Ciudadanos "no van a encontrar nada raro". Ha asegurado que es "lógico" que una empresa de la magnitud de Divalterra pida informes sobre las contrataciones como "elementos de valoración", aunque el que de verdad tenga valor sea el que redacta el propio secretario que "resultó favorable", por lo que no hay ni inquietud ni preocupación en el seno de la corporación provincial.

Rodríguez ha señalado que desde Compromís no se les ha trasladado "ningún malestar como sí hemos visto, como no podría ser de otra forma, de Cs y el PP". Al respecto, ha explicado que "pidieron los informes y desde luego, dentro de lo que legalmente toque, se les dará toda la información" y ha recalcado que "no hay ninguna inquietud" por lo que puedan encontrar en ellos. "Si encuentran algo igual encuentran petróleo que nos avisen y así intentaremos venderlo", ha bromeado.

En ese sentido, ha recalcado la plena tranquilidad porque porque "precisamente lo que se hace desde Divalterra es "por primera vez solicitar un informe para hacer los nombramientos, algo que no se había hecho en otros momentos". Además, fuentes de la diputación aseguraron que la Ley de Empresas Públicas recoge que Divalterra "tiene derecho a tener 10 altos cargos, incluidos los gerentes".