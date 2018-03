Las bases de Podemos decidirán las coaliciones

El Consejo Ciudadano Valenciano de Podemos impulsará sus propias consultas sobre los términos de las confluencias para las próximas elecciones que se deriven de la votación impulsada por el Consejo Ciudadano Estatal y que se dio a conocer el pasado sábado. La Ejecutiva de Podemos, reunida este lunes en sesión ordinaria, entiende que la decisión del Consejo Ciudadano Estatal de preguntar a la militancia sobre la alianza con otros actores políticos se corresponde con la estrategia trazada en Vistalegre II y va en la línea de lo propuesto por la federación valenciana hace semanas, por lo que el proceso debe concluir con una pregunta posterior a los inscritos e inscritas para ratificar la propuesta.

Para Podemos las próximas elecciones municipales y autonómicas son la oportunidad para consolidar el cambio político valenciano iniciado en 2015, donde permitió con la suma de PSPV y Compromís desalojar al PP de la mayoría de las instituciones. Podemos asegura que esta en la dirección, pero al mismo tiempo plantea que el PSOE no parece atreverse a revertir definitivamente el modelo heredado del Partido Popular. Por eso Podemos detecta falta de valentía en el cambio de modelo en áreas como empleo, vivienda o servicios públicos, lo que ha evidenciado los límites del actual Consell y su carencia de ambición para garantizar cambios irreversibles en la vida de los valencianos y valencianas. Por eso, señalan desde la dirección de Podemos, estas próximas elecciones son cruciales para garantizar que esos cambios que tanto necesitamos reciban el impulso definitivo. "No nos podemos contentar simplemente con no robar, tenemos que proponer un modelo distinto", apuntan desde Podemos.

La consulta planteada sobre la concurrencia a las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales de 2019, es para Podemos una apuesta por crear amplios espacios de cambio y que la visibilización de la marca Podemos sea clara en todos ellos. Pero añaden que para que las confluencias sean exitosas se necesita que partan desde el trabajo concreto, tanto a nivel autonómico como municipal, y no que se den el día anterior a las elecciones. La intención que anuncia Podemos es redoblar la apuesta trabajando con las candidaturas municipales para consolidar el espacio del cambio y conseguir el mayor número de alcaldías en 2019.