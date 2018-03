El brote de sarampión que afecta a 11 personas en Manises parte de dos niños sin vacunar

n Dos menores ingresados el pasado mes de febrero en el Hospital de Manises con sarampión y que no habían sido vacunados son el foco del brote de la enfermedad infecciosa que se ha registrado en el centro hospitalario y que afecta ya a 11 personas, aunque la cifra podría aumentar a 16.

Así lo confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad y de la dirección del hospital que hicieron hincapié en que se están aplicando «todas las medidas preventivas y de control» dictadas desde la Dirección General de Salud Pública que intervino ante el brote el pasado viernes. Ese día, 9 de marzo, ya se había confirmado la infección de un empleado que acudió a Urgencias el jueves con sintomatología; se había dado de baja médica a otro trabajador (el miércoles) y un tercer empleado había acudido también a Urgencias con los mismos síntomas por lo que fue ingresado.

Pese a que desde el sindicato CSI·F se había hablado de 9 infectados en el brote (4 trabajadores y cinco vecinos), lo cierto es que son ya 11 las personas afectadas y otros cinco casos están «en estudio», según fuentes de Sanidad.



Otros cinco casos en estudio

La cifra podría «fácilmente aumentar» según fuentes del sindicato en el hospital ya que los trabajadores en los que se confirmó el diagnóstico a finales de semana, «habían estado trabajando durante toda la semana». Se trata de médicos (uno de Urgencias) y dos celadores «que han estado en contacto con mucha gente en el hospital», según añadieron.

Para prevenir el contagio, Salud Pública está revisando a una media de «125 personas por cada uno de los contagiados» y el lunes se enviaron «600 dosis» de vacuna al hospital para iniciar la inoculación de parte de los empleados, que se inició a primera hora de la tarde.

Desde el sindicato CSI·F han criticado que los criterios establecidos por Salud Pública marcan una vacunación «para todos los nacidos antes de 1980» cuando la triple vírica no se había generalizado «aunque dos de los cuatro compañeros afectados nacieron después,en 1981 y 1985», apuntaron desde CSI·F.

Esta diferenciación según fecha de nacimiento no ha gustado entre el personal ya que «hay gente que primero se quiere hacer pruebas para ver si tiene anticuerpos y evitar la vacunación y otros, que no deberían de estar incluidos, quieren vacunarse igualmente, y no se está facilitando», añadieron desde CSI·F. El sarampión es un virus que se contagia muy fácilmente por vía aérea por lo que, además, se han impuesto medidas como el uso de mascarillas.