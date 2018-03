Avacu apoya regular el cannabis terapéutico pero rechaza el autocultivo

La proposición no de ley firmada por PSPV, Compromís y Podemos para regular el consumo terapéutico de cannabis cuenta con el apoyo, a medias, de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu). La asociación apoya la idea «siempre que el consumo provenga de la recomendación médica», donde no habría nada que objetar, aseguró ayer su presidente, Fernando Moner. Sin embargo, la segunda parte de la proposición no de ley que se presentará en las Corts de forma urgente pretende también despenalizar el autocultivo, una medida «poco acertada» según Moner, quien alertó sobre las posibles consecuencias y la falta de control, alegando los datos de iniciación al consumo de marihuana cada vez más temprana de los jóvenes. Para ello, pidió más campañas de información y ser menos permisivos en la materia.

Precisamente, la ley crearía una comisión para estudiar los efectos que podría tener crear vías de acceso a la marihuana con fines medicinales y el autocultivo en la recaudación tributaria y en la salud, entre otros.

Uno de los expertos que ayudó a redactar la iniciativa del tripartito fue Héctor Brotons, abogado especializado en cannabis. Según indicó ayer, se trata de «romper un tabú social», más aún cuando las políticas prohibicionistas «no han mostrado resultados positivos, sino que ha aumentado el consumo». Brotons valoró positivamente la puesta en marcha de la iniciativa, que limitaría también el poder de las mafias, porque aseguró que se trata de «regular necesidades y no hábitos» para los pacientes.

En cuanto al autocultivo, el abogado se mostró aún más optimista porque los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, «no ve delito siempre que no haya difusión a terceras personas».

Los más beneficiados serán, sin duda, los pacientes que abogan por el consumo de cannabis como terapia para ciertas enfermedades. Javier Miravete, presidente de Terapéuticas Hierbas Castelló, formó parte del proceso participativo que impulsó Podemos para redactar la iniciativa en 2017, donde tuvo que redactar un decálogo argumentando por qué debería reglarse el consumo. Miravate calificó como un «paso adelante» el impulso de la proposición no de ley, porque da visibilidad a un colectivo que lleva años en contacto con Compromís e Izquierda Unida para sacar adelante esta iniciativa.



C's a favor y el PP al margen

«Queremos que haya una regulación que hoy por hoy no se da», afirmó ayer Merche Ventura, diputada de Ciudadanos y miembro de la comisión de Sanidad en las Corts.

La formación apoyaría la creación de la nueva comisión «si se valora adecuadamente», y mostró su disposición a regular el uso del cannabis medicinal.

Sin embargo, en esta cuestión se alejaría de la postura del PP, quienes ayer prefirieron no entrar a valorar la iniciativa. Señalaron que están preocupados «por los temas que afectan a las personas» y subrayaron la sanidad y la educación como grandes áreas de trabajo, con las listas de espera o la ley del plurilingüismo a la cabeza.

Sus compañeros en los parlamentos de Murcia y Cantabria sí que apoyaron sendas iniciativas en las autonomías con el mismo fin que en las Corts: despenalizar el autocultivo y regular el acceso al cánnabis medicinal.