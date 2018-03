Bronca entre el PP y Oltra en el Senado por la financiación de Compromís

El PP ha acusado a Compromís de haberse financiado de forma ilegal durante la comparecencia de Mónica Oltra, portavoz del partido valenciano y vicepresidenta de la Generalitat, en la comisión de investigación sobre las cuentas de los partidos del Senado, ante lo cual la dirigente política ha respondido defendiendo la honradez de la coalición.

"No se lo consiento", le ha dicho Oltra al titular del PP en esta comisión, Luis Aznar, en una sesión de duro enfrentamiento entre ambos y de acusaciones cruzadas de irregularidades por la financiación de sus respectivos partidos.

El portavoz 'popular' ha asegurado que hay tres millones de euros del grupo parlamentario de Compromís "distraídos al control del Tribunal de Cuentas" y otros 800.000 euros de la campaña electoral de 2015 con los que, según ha dicho, "se ha estado financiando ilegalmente el partido". "Esto no va a terminar aquí", ha advertido, anunciado que van a pedir información escrita de la justificación de todas esas cifras. "Lo suyo es un muestrario de irregularidades", ha sentenciado Aznar.

"Eso no es verdad, me la juego con cualquiera, pero sobre todo con el PP", le ha replicado Oltra, que ha negado ilegalidades y que ha dicho que si el Tribunal de Cuentas hace "salvedades" a la contabilidad de Compromís es porque presenta los datos. "Ustedes igual no tienen salvedades del Tribunal de Cuentas porque meten su contabilidad en B debajo de la alfombra, pero debajo de la alfombra está la Audiencia Nacional y los tribunales", ha agregado.

Oltra, ha asegurado este jueves que el PP en el Senado usa la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos para tapar sus casos de corrupción echando "tinta de calamar para intentar oscurecerlo todo".

A su llegada a la comisión, la dirigente valenciana ha cargado contra el PP al que atribuye querer "confundir a la población" alrededor de las finanzas de los partidos, asegurando que son los 'populares' quienes representan el principal problema de corrupción, que "ocupan las portadas de los diarios".

"Esto es echar tinta de calamar para intentar oscurecerlo todo, dar la sensación de que en todas partes cuecen habas", ha afirmado Oltra, que ha reconocido que espera poco de la comisión ya que el espacio que "realmente" esta investigando la corrupción es la del Congreso, que analiza la supuesta financiación irregular del PP.

Asimismo, la vicepresidenta ha lamentado que la comisión la cite "en plenas Fallas". "Esta Cámara tiene poca sensibilidad con los temas de diversidad cultural del país. No es un día para citarme, igual que no lo hacen el 2 de mayo o el día de San Isidro", ha reiterado Oltra, que ha llegado al Senado portando una pañoleta fallera.

Si bien, ha indicado que el propio PP sabe que la estrategia en el Senado "no les va a salir bien", y argumenta que no es lo mismo ser citado a declarar en la Audiencia Nacional por casos de corrupción a ser reclamado por el PP en el Senado.