Una nueva ley electoral en manos de Ciudadanos

La 'pelota' de la nueva ley electoral valenciana está desde ayer en el tejado de Ciudadanos. Los grupos que conforman el tripartito se han cansado ya de la etapa de calentamiento y, como gráficamente expresó ayer el diputado de Podemos, Antonio Montiel, «ahora empieza la partida de verdad». Así, y con la esperanza puesta en convencer a Ciudadanos; PSPV, Compromís y Podemos registraron en la Cámara la proposición de ley electoral valenciana, un nuevo texto que busca modernizar y actualizar una ley que lleva vigente más de 30 años y que ha sido históricamente un muro que ha impedido a los partidos minoritarios estar en las Corts.

Rebajar la barrera electoral del 5 al 3% es uno de los principales objetivos, si bien la ley incorpora fórmulas novedosas como las listas cremallera para garantizar la paridad absoluta entre hombres y mujeres y el voto preferencial de inspiración suiza. Así, la propuesta son listas semidesbloqueadas, de manera que los electores podrían dentro de una lista seleccionar a tres integrantes para mejorar su posición en la candidatura. Salvo el cabeza de lista y los suplentes, , el resto de integrantes podría promocionar si recibe el voto de refuerzo del 10% de los electores. No sería fácil, pero tampoco imposible, lo que en opinión de la izquierda daría más poder de decisión a la ciudadanía.

El texto refuerza también las incompatibilidades a la hora de ocupar un escaño (no podría como hasta ahora compaginarse con una alcaldía ), si bien abre la puerta a que los diputaods o diputadas que acrediten la condición de profesores universitarios puedan participar a tiempo parcial en la docencia y cobrar por ello.

Por otro lado, la ley incentiva a los partidos que hagan primarias para confeccionar sus listas con un incremento del 5% en su subvención electoral. La propuesta incluye también facilidades para el voto de extranjeros, mailing unificado y debates obligatorios en la televisión pública valenciana.

Montiel (Podemos), Fran Ferri (Compromís); y Alfred Boix (PSPV) comparecieron ayer al alimón para defender una reforma «de máximos» pero que no obliga a reformar el Estatuto de Autonomía. Subrayaron que refuerza la voz de la ciudadanía y la democracia, así como la igualdad en un momento en que las mujeres están reclamando avances. El texto no incluye ningún cambio, como pretendía Ciudadanos, respecto a la circunscripción electoral, que sigue siendo provincial ni tampoco el reparto de escaños entre las provincias. A esto se acogió ayer Ciudadanos para mostrar su decepción porque, defienden, no cumple con la expectativa de un ciudadano, un voto. «Nos lo ponen muy difícil», dijo su diputado Antonio Subiela.

Ciudadanos estuvo a punto de apoyar la reforma, pero tras disparar su expectativa de voto tras las elecciones de Cataluña, el partido ha cambiado de opinión y ahora ve como un inconveniente rebajar la barrera electoral. Con todo, el tripartito se cuidó ayer de no cargar tintas contra Ciudadanos con la fe puesta de poder convencerles durante el trámite parlamentario. Lo llevaban en su programa electoral, indicaron. Eso sí, ven la puerta cerrada con el PP, que ayer en boca del diputado Luis Santamaría, calificó la propuesta como una «tapadera» de la mala gestión del Botànic. El tripartito acusa al PP de bloquear cualquier cambio. Todo pasa por Cs porque el plan b que en su día sugirió el presidente de las Corts, Enric Morera, de derogar la ley valenciana para que por defecto operara la estatal (con barrera del 3%) no es factible. También se necesitaría mayoría cualificada para derogararla. «Sólo hay plan A», admitó Ferri.