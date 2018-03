Y Puig logró platicar en el Senado

Y Ximo Puig llevó su propuesta de reforma territorial al Senado. No fue por la puerta principal, en la comisión general de las autonomías, como él quería y sigue queriendo, pero no deja de ser la Cámara Alta. Fue en la clausura del VII Foro de las Autonomías, que organiza el Instituto de Derecho Público y que suele tener un alto reconocimiento institucional. El año pasado lo cerró la vicepresidenta del Gobierno. El elegido este año por la entidad ha sido el jefe del Consell. Su discurso fue en sentido diferente al de Moncloa: por la reforma del «agotado» Estado de las autonomías y por una mayor descentralización, en contraposición al inmovilismo y la España radial, dos marcas que atribuyó al Gobierno de Mariano Rajoy.

Puig asumió la defensa de las comunidades ante las «veleidades recentralizadoras». En una década de crisis y de «agobiante atmósfera de paralización política», dijo, las autonomías han mantenido la estructura institucional y el funcionamiento del Estado del Bienestar. Para recuperar esa década, la solución no puede ser más inmovilismo, señaló.

El jefe del Consell desgranó el contenido de su propuesta federalizante de reforma constitucional, que pasa por la creación de instrumentos federales como un Senado a modo del Bundesrat, espacio de representación y diálogo de las autonomías entre sí y con el Gobierno.

«No todo puede ser cálculo electoral», afirmó para reivindicar la voz de las comunidades en la reforma de la Constitución y para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica que no penalice a la Comunitat Valenciana. Ese es el motivo por el que ha pedido comparecer en la comisión general de las comunidades autonómas, solicitud que ayer reiteró, a pesar de que el día anterior el portavoz del PSOE en la Cámara Alta expuso una estrategia diferente: la de que no acudiera hasta que el Gobierno no plantee su propuesta de financiación.

Puig se reunió ayer con el citado, Ander Gil, y evitó ante los micrófonos cualquier conflicto. Es de «lógica aplastante», dijo, que se facilite la presencia de cualquier presidente en una cámara presuntamente territorial y descargó toda la responsabilidad de la no convocatoria de la comisión en el PP y su mayoría absoluta en el Senado. Para Rubén Ibáñez (PP), la realidad es otra: el episodio demuestra que «Puig no pinta nada ni en Madrid ni en el PSOE».

El protagonismo valenciano en el Senado continúa hoy con la declaración en la comisión de investigación de los partidos de la líder de Compromís y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que deberá abordar las cuentas de la coalición. También se espera en la Cámara a la diputada Mireia Mollà.