Las ONG critican el retraso del modelo de conciertos que sustituye a las ayudas

A finales del año pasado, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives aprobó un decreto que posibilita que la Administración pública pueda suscribir conciertos con las entidades sin ánimo de lucro (ONG) para el mantenimiento de los centros y servicios gestionados por estas. La medida fue aplaudida por las entidades ya que supone «estabilidad económica, mayor transparencia en la distribución y gestión de recursos públicos e incremento de la calidad de los servicios prestados son algunas de las mejoras evidentes que aporta el decreto».

Sin embargo, también recibió críticas por parte de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ya que a estos conciertos no pueden presentarse empresas privadas, algo que la patronal considera «discriminatorio» y podría bloquear el decreto si acabara en el juzgado.

Pero la publicación de la convocatoria de los conciertos no llega. En teoría, según la coordinadora de recursos de atención a personas con diversidad funcional intelectual de la Comunidad Valenciana (Copava) la publicación estaba prevista entre el 15 y el 20 de febrero, pero en la práctica la convocatoria no se ha producido. «En enero, la Dirección General de Diversidad Funcional convocó a las entidades sin fin de lucro para informarnos de la inminente convocatoria de los conciertos. Nos dijeron a mediados de febrero, entre el 15 y el 20 pero un mes después no sabemos nada», explican desde Copava.



«Reparos jurídicos»

Y añaden: «A finales de febrero, la junta directiva de Copava solicita información al respecto. Se nos comunica que los servicios jurídicos de la conselleria plantean reparos al texto, reparos importantes que impiden su publicación. Esto, naturalmente, genera una seria preocupación entre nuestros asociados que, reunidos en asamblea extraordinaria el pasado 1 de marzo, acuerdan remitir escritos a la consellera y al director general solicitando reuniones para que nos informen sobre el estado de la situación y sobre las acciones que tienen previstas para afrontarla. A fecha de hoy no hemos recibido respuesta ni citación para estas reuniones».

Desde la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives aseguran, sin embargo, que la convocatoria «está pendiente de publicación en el DOGV y será en breve porque ya está todo preparado». Además, las mismas fuentes niegan reparo alguno. «Ha pasado por todos los filtros y si hubiera reparos jurídicos no se podrían haber aprobado en el pleno del Consell y se aprobó sin problemas. Solo está pendiente la publicación y debe ser en los próximos días», añaden desde la conselleria que dirige Mónica Oltra.

Desde Copava –asociación sin ánimo de lucro, con más de 30 años en el sector-, tienen sus dudas. «No sabemos cuándo se va a concertar ni existe vía alternativa de subvención. Es decir, desde el 1 de enero, las entidades no lucrativas están prestando y financiando unos servicios sin más cobertura legal que el compromiso verbal expresado públicamente por la conselleria».