Puig aboga por la "prevención contra la maldad" frente a la prisión permanente

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha afirmado al ser preguntado por el debate en el Congreso en torno a la derogación de la prisión permanente revisable que "hay que poner prevención contra la maldad y hay que tener un Estado lo más seguro posible sin perder las libertades", para remarcar que la española es una sociedad "avanzada" y también "abierta y solidaria", pero "en ningún caso vengativa".

Puig ha indicado, sobre la coincidencia de este debate con el asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería, que todos los ciudadanos están "absolutamente impactados" por lo ocurrido, fruto de "una actuación inhumana, terriblemente inhumana" que lleva en este y otros casos a "tener que admitir que la maldad existe, desgraciadamente existe".

Así, ha incidido en que "hay que poner prevención contra la maldad y hay que tener un Estado lo más seguro posible sin perder las libertades". Puig ha señalado la Constitución como herramienta que sirvió "para consolidar el aterrizaje definitivo de los valores de la Ilustración en España".

Puig ha remarcado que a pesar del terrorismo etarra y yihadista o de "estos asesinatos execrables" la española es una sociedad avanzada y los derechos y las libertades "son fundamentales y ningún asesino de ningún tipo va a hacernos cambiar nuestra manera de ser, de entender la tolerancia" de una sociedad que, según ha subrayado, es "inclusiva y los valores, los derechos y las libertades están por encima del miedo".

Ante la pregunta de si considera que esta cuestión está haciendo "daño" al PSOE, Ximo Puig ha indicado que se trata de "debates en los que hay que asumir la realidad de la sensibilidad que generan, son debates con una enorme carga emocional" y cree que "las emociones y la razón hay que saber combinarlas" porque de lo contrario "pasa en otros debates, que finalmente acaban contaminando lo que es la clarividencia a la hora de hacer política".



El PP critica la "falacia" de Puig

La portavoz de Justicia del Partido Popular en Les Corts Valencianes, Mª José Ferrer San-Segundo, ha tachado de "falacia" las declaraciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre el debate de la prisión permanente revisable porque "no se trata solo de hacer justicia sino, además, de proteger a la sociedad de otros crímenes evitables que en la mayoría de los casos afectan a mujeres y niños".

Así se ha pronunciado la dirigente popular en un comunicado en respuesta a las declaraciones de Puig, que "acusan de ser vengativos, retrógrados e insolidarios a millones de personas que apoyan esta medida".

Para San-Segundo, es una "falta de respeto y de sensibilidad intolerable" que Puig haya afirmado sean vengativos los familiares de las víctimas y "la inmensa de la mayoría de los españoles" que respaldan una pena máxima para casos excepcionalmente sanguinarios.

La parlamentaria se ha preguntado si para Puig "son poco avanzados e insolidarios la mayoría de países de Europa en los que está vigente la prisión permanente revisable". "Como en Francia, donde se introdujo en 1994 por un gobierno socialista y no se ha derogado nunca", ha indicado. "No sabemos cuántos años o tragedias más hay que esperar para que Puig no lo considere legislar en caliente", ha zanjado.