Detenido por matar a su compañera de una sobredosis de metadona en Xirivella

Una mujer, de 43 años y nacionalidad española, fue encontrada muerta el pasado lunes en su domicilio de Xirivella. Tras varias averiguaciones, la Policía Nacional arrestó su compañero sentimental, de 45 años, por haberle dado metadona, que le habían recetado a él, para que conciliara el sueño. Al detenido se le imputa un delito de homicidio por imprudencia ya que la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de València apunta a una posible sobredosis por este tipo de sustancia. No obstante, serán los resultados de las pruebas toxicológicas los que determinarán finalmente la causa exacta y la posible responsabilidad de su pareja, quien le suministró la metadona como su de un somnífero inocuo se tratara.

Los hechos ocurrieron en torno a las diez de la noche del pasado lunes en Xirivella cuando los agentes fueron comisionados por la Sala de Operaciones del 091 para que se dirigiesen a un domicilio donde al parecer había una mujer fallecida. En el lugar se encontraban ya agentes de la Policía Local de Xirivella y los servicios sanitarios, quienes les manifestaron que las maniobras de reanimación realizadas a la mujer habían sido infructuosas.

Tras las primeras indagaciones, los policías averiguaron que la causa de la muerte de la mujer, de 43 años, podía haber sido debida a una sobredosis de metadona, aunque habrá que esperar a los resultados definitivos del Instituto de Toxicología.

La víctima mantenía una relación íntima con el hombre con el que compartía la vivienda desde hace seis meses. Tras interrogarlo, los agentes averiguaron que éste tenía, bajo prescripción médica. un bote de metadona en la casa y que, al parecer, le suministraba esporádicamente pequeñas dosis a su pareja ya que tenía problemas para conciliar el sueño.

Al despertarla no respondía

De hecho, esa misma tarde la mujer se acostó a dormir la siesta a las tres de la tarde, justo después de ingerir metadona. Al no despertarse para cenar, sobre las nueve de la noche, el hombre se preocupó y acudió al dormitorio, comprobando que tenía poco pulso y no respondía, por lo que aviso a los servicios de emergencias.

Tras las averiguaciones oportunas, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al compañero de la fallecida como presunto autor de un delito de homicidio imprudente. El detenido, con numerosos antecedentes policiales, ya ha pasado a disposición judicial.