Bonig: "El modelo de Ximo Puig es subir impuestos y el del PP, bajarlos"

n La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, afirmó ayer que el «modelo» del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es «subir los impuestos, mientras que el modelo del PP es bajarlos eliminando el de sucesiones y patrimonio». Bonig se pronunció en estos términos tras realizar una visita por las fallas de Gandia. «Mientras Puig apuesta por los impuestos al alza y por criticar a quien los baja como la Comunidad de Madrid, en el PPCV abogamos por eliminar impuestos y hacer de esta tierra un polo de atracción de inversiones», reivindicó.

La también portavoz del grupo popular en Las Corts aseguró que el PPCV «eliminará el impuesto de sucesiones y donaciones y eliminará el impuesto de patrimonio», mientras que, en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales, establecerá una escala progresiva en función de cuál sea el objeto de transmisión, «con especial bonificación para la transmisión de inmuebles a efectos de actividades empresariales que supongan la continuidad».

Asimismo, la líder del PPCV ha asegurado que el gobierno de Puig se encuentra «paralizado». «A punto de cumplirse tres años de legislatura, los ciudadanos de la Comunitat no saben si es que Puig no quiere, no puede o es que su socio de Gobierno no le deja, pero al final los valencianos tienen un Consell paralizado que se dedica al eslogan publicitario pero no avanza un milímetro», insitió.

Por otro lado, Bonig afirmó que las críticas de Puig a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por bajar los impuestos son «una pataleta impropia de un dirigente». «Puig lanza buenas palabras pero sus actos acaban revelando exactamente lo contrario», advirtió, ya que cree que «habla de cohesión de España pero se empeña en abrir enfrentamientos con otras regiones y con los propios representantes socialistas».

A su juicio, el también líder del PSPV «habla de sentarse a negociar la financiación, pero su conseller de Hacienda, -Vicent Soler- se opuso en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)».



PSPV acusa a Bonig de «engaño»

En respuesta a las palabras de Bonig, el vicesecretario general y portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, acusó ayer a la presidenta del PPCV de «engañar» a los ciudadanos al tratar de desviar el foco de atención sobre «el verdadero problema que urge solucionar, la reforma del sistema de financiación autonómica». En esta línea, Mata recordó a Bonig que «si Mariano Rajoy quisiera eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones lo podría hacer de un plumazo, pero sabe que esa recaudación es necesaria para mantener, la sanidad, la educación e incluso las pensiones» por ello le instó a que dejara de «engañar a los ciudadanos porque esos impuestos son competencia estatal y tan solo una pequeña parte depende de las CCAA».

En relación a las críticas vertidas sobre la reacción de Puig hacia la medida de Cifuentes en Madrid, Mata lamentó que Bonig «no pierda ninguna oportunidad» para salir a defender a su compañera de partido «sin importarle el grave daño que ocasiona a los valencianos y valencianas». Según el portavoz socialista, «cada vez que Bonig sale a defender la política impositiva de la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid da la espalda a los valencianos».

«Es intolerable que haya competencia fiscal entre comunidades autónomas», denunció el socialista, quien acusó a Cifuentes de «buscar beneficios perjudicando y reventando a otras comunidades cuya financiación discriminatoria les impide ni siquiera hacer frente a los servicios básicos».

Asimismo, recordó que «todos los indicadores económicos destacan la recuperación» que se está produciendo en la Comunitat con un gobierno «honrado que aporta estabilidad y diálogo y que día a día mejora la calidad de vida de los ciudadanos» e instó al PPCV a que se sume a reclamar un modelo de financiación «justo» que «ponga fin a la agonía de esta tierra».