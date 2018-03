Echávarri exige ahora más apoyos a su sucesora para abandonar la alcaldía

n El todavía alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, quiere más de 15 votos para garantizar que su número dos, Eva Montesinos, sea su relevo al frente de la alcaldía de Alicante cuando se produzca la apertura de juicio oral por el presunto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio. Así lo reveló ayer Montesinos, quien defendió que el ejecutivo no puede permitir que un voto le devuelva el gobierno al PP.

La actual vicealcaldesa se pronunció así sobre las negociaciones ya iniciadas por el PSPV para mantener la alcaldía de Alicante en manos del PSOE. «No podemos depender de un voto, no podemos permitir que un voto le devuelva el gobierno al PP. En esa consideración entraría cualquiera opción que no nos hiciera depender solo de un voto», señala Montesinos. Por ahora, los exsocios de gobierno, Guanyar y Compromís, ya han anunciado su intención de apoyar a Montesinos como relevo de Echávarri por lo que el PSOE necesitaría al menos un voto más para garantizarse mayoría absoluta en el pleno de investidura y que así la alcaldía no cayese en manos del PP como formación más votada en las municipales de 2015.

Las negociaciones que el alcalde anunció que se llevarían a cabo desde Alicante no se han iniciado todavía. Hasta la fecha, sólo ha habido contactos informales desde el PSPV con Guanyar y con la tránsfuga Nerea Belmonte, que formó parte del tripartito hasta que fue expulsada en 2016 por firmar contratos menores con una empresa de su entorno.

Mientras, el grupo municipal Guanyar Alacant registró ayer una declaración institucional en la que pide la reprobación del alcalde Echávarri por su procesamiento por el supuesto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio y exige su renuncia al cargo sin más dilación.