"En la gestión del agua no se nos puede dejar fuera"

La gobernanza es el gran reto pendiente de la sociedad española para una gestión eficaz del agua que permita hacer frente a los periodos de escasez, cada vez más frecuentes y garantizar el cumplimiento de las directivas europeas en el ámbito del Medio Ambiente así como la calidad del recurso y la adaptación a los retos del cambio climático. Desde el ámbito privado, Francisco Bartual, director general de Hidraqua, destacó la necesidad de profundizar en la gobernanza del agua y recordó que cualquier «disfunción» acaba repercutiendo negativamente «abajo», en las empresas del ciclo hidráulico «y sobre todo en los ciudadanos».

«Hay muchas competencias distribuidas entre las distintas administraciones, estancas entre sí, pero que es necesario sortear estableciendo verdaderos mecanismos de colaboración», manifestó Francisco Bartual.

Previamente, la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, y María Angeles Ureña, responsable de la CHJ, interpretaban desde la disparidad si existía o no voluntad real del Gobierno de alcanzar un pacto nacional del Agua.

«El Pacto Nacional del Agua no es un recurso preelectoral. La ministra Isabel García Tejerina ya lo dijo en marzo del año pasado: tenemos la planificación hecha y sabemos lo que hay en cada demarcación,en nuestro caso con un déficit reconocido de 265 hectómetros cúbicos, es el momento de dar el salto y apostar lograr con consenso una política nacional del agua».

María Angeles Ureña recordó que la directora general del Agua en el ministerio, Liana Ardiles, se ha reunido «con todos los actores implicados en la gestión del agua», incluidos agricultores, regantes, comerciantes, universidades, etc., al tiempo que la CHJ «replicaba» en paralelo este modelo manteniendo 120 reuniones «con toda la sociedad civil que tiene algo que ver con el agua» presente en la demarcación del Júcar.

El objetivo a medio plazo pasa por «el cumplimiento de los planes hidrológicos vigentes, la atención de las exigencias medioambientales, el establecimiento de planes de gestión de los riesgos de inundación y, como no, la gobernanza.

«Hemos hecho todo lo que cabría hacer en el ámbito técnico, ahora solo falta que el Gobierno lo traslade a los grupos parlamentarios y le dé difusión.

«No creo que el Gobierno plantee ahora este pacto con oportunismo. Es obvio que necesitamos abordar todos los problemas no resueltos en la cuenca del Júcar y del Segura desde una perspectiva integradora y eso pasa por la intervención del Estado», recordó la consellera.

«Bienvenido este nuevo proceso y bienvenida sea la consulta a la sociedad civil, pero las reuniones que ha habido hasta ahora han sido bastante planas, sin una verdadera propuesta sobre la mesa», añadió.

Elena Cebrián manifestó que «las comunidades autónomas no deben quedarse al margen de este debate y la sensación que tengo es justo la contraria. Estamos fuera y eso no puede ser. Nosotros somos los que damos la cara y a quien se piden explicaciones cuando no llegan caudales del Tajo o falta agua en el Segura».

La consellera reclamó «bases duraderas de diálogo» estableciendo instrumentos de planificación hidrológica que sean ágiles y flexibles, que tengan en cuenta las incertidumbres asociadas al cambio climático y asumibles en todo el territorio.

La palabras de Cebrián provocaron un pequeño debate en el que la presidenta de la CHJ replicaba a la consellera que «el primer interlocutor» había sido «la comunidad autónoma».

Como experto en riesgo de inundaciones, Félix Francés destacó la importancia de la colaboración entre administraciones en esta materia y coincidió en que al menos hasta ahora, los responsables de la ordenación del territorio- alcaldes y administración autonómica- no se habían visto «involucrados» como deberían en el trabajo realizado por el ministerio. «Hay margen de mejora y debería haber más colaboración real, subrayó». «Llevamos demasiado tiempo hablando de agua como elemento de enfrentamiento y eso quiere decir que algo estamos haciendo mal, que no acertamos. En estos treinta años, con demasiada frecuencia, se ha utilizado el agua como un arma política y se han hecho cosas, si, que otro gobierno se ha dedicado a eliminar y eso no debería ocurrir», explicó el alcalde de Torrent Jesús Ros.