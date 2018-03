La reutilización de aguas residuales será clave para afrontar el Cambio Climático

La «Naturaleza del Agua» o cómo explorar las soluciones basadas en la naturaleza para abordar los desafíos en la gestión de los recursos hídricos es el lema elegido este año para celebrar el Día Mundial del Agua.

Un enfoque «muy acertado» que invita a «reaprender» de la relación con la naturaleza, «en especial para enfrentarse al gran reto del Cambio Climático», según aseguró Elena Cebrián, consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en el encuentro convocado por Hidraqua con motivo de la cita anual para celebrar la efeméride.

El Dia Mundial del Agua tuvo su anticipo en la sede del Mercantil Valenciano en un encuentro en el que junto a Elena Cebrián participaron también la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña; Francisco Bartual, director general de Hidraqua para la Comunitat Valenciana; el director general de Contenidos de Editorial Prensa Valenciana, Cruz Sierra ; Jesús Ros, alcalde de Torrent y presidente de Aigües de l´Horta; Félix Francés, profesor del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (Iiama) de la Universidad Politécnica y Jordi Azorín, vicepresidente de Aigües de Cullera.

«Franco, abierto a todos los temas y sin rehuir las cuestiones más sinuosas del agua», así proponía el debate Cruz Sierra y así fue el diálogo entre instituciones y empresas comprometidas con la gestión de los recursos hídricos.

«Las soluciones están ahí,por ejemplo en nuestros humedales, que tanto aportan desde el punto de vista productivo, del paisaje, recargando acuíferos, reduciendo el efecto de las inundaciones. Hay demasiadas señales ya del desastre que viene y aunque existen muchas incertidumbres, el agua va a ser clave en el proceso de adaptación al Cambio Climático», destacó Elena Cebrián. Entre los participantes en el debate, la sequía en Ciudad del Cabo y la posibilidad de que una gran urbe «de clima mediterráneo como nosotros», apuntó Félix Francés, se quede sin suministro de agua, con riesgo de que estalle un conflicto social, fue puesta como ejemplo del «desastre» que puede provocar el Cambio Climático.

Francisco Bartual pidió «atención» y cambios en la gestión para hacer ciudades «más resilientes» frente al Cambio Climático. «Como empresa procuramos que todas las inversiones que hacemos en infraestructuras tengan esa doble versión: anticiparnos y en su caso enfrentarnos a los problemas que va a generar el Cambio Climático y se cada vez más eficaces en la gestión del recurso».

Vivimos en una zona que va a resultar muy afectada», declaró Francisco Bartual, «pero también es cierto que estamos ya relativamente preparados con redes de elevado rendimiento , y experiencias cada vez más abundantes en proyectos de reutilización de agua, donde creemos que hay mucho recorrido».

En este campo invitó a las administraciones, regantes y empresas privadas a crear «sinergias» que permitan avanzar con mayor rapidez en este tipo de proyectos.Jesús Ros, por su parte, reivindicó el papel que desde la escala local se está haciendo para lograr una gestión más sostenible del agua: «Estamos aplicando políticas de ahorro, revisando constantemente las redes para hacerlas más eficaces, concienciando a la gente y proponiendo cada vez más proyectos de regeneración/reutilización del agua.

El alcalde de Torrent lamentó la falta de consensos en torno al agua aunque dijo sentirse «moderadamente optimista» gracias al trabajo de base que se realiza en los municipios, defendiendo la colaboración con la empresa privada que en esta población valenciana se desarrolla a través de Aigües de l´Horta.

Maria Ángeles Ureña invitó a elevar la mirada y subrayó el trabajo de planificación hidrológica, gestión del riesgo en sequías e inundaciones y adaptación al Cambio Climático que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar desde una perspectiva de cuenca.

La presidenta de la CHJ elogió la colaboración de los ayuntamientos y diputaciones en áreas como el suministro de agua o la depuración.

Ureña destacó también las inversiones que el departamento que dirige realiza en las nuevas depuradoras de Oliva, Vinalopó, la Vall de Albaida y Torrent, donde el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente construye una nueva depuradora de aguas residuales enfocada a la reutilización agrícola de sus aguas y a mejorar la calidad del vertido que llega a la Albufera.

Félix Francés confirmó desde el ámbito universitario que la disponibilidad de recursos hídricos has sido la primera variable afectada por el Cambio Climático, en el que investigan desde 1988. «Hemos hecho proyecciones sobre cómo podemos establecer medidas de adaptación desde la escala de cuenca hidrográfica y luego hemos ido bajando a escala municipal. Creo que podemos ser optimistas: hay herramientas para poder plantar medidas aunque no estamos satisfechos todavía con los diagnósticos que estamos haciendo a medio plazo, y largo plazo y que no son lo suficientemente precisos para que la toma de decisiones sobre las nuevas políticas de adaptación sean las más adecuadas», explicó Francés en relación al trabajo que realiza el Iiama.

El investigador coincidió también en el destacar el potencial de la reutilización de las aguas depuradas, un campo en el que el Iiama trabaja desde hace años.

Jordi Azorín , puso en la mesa el debate sobre la huella energética del agua. «Nuestra relación con el Cambio Climático es más que evidente y se produce por dos vías: por un lado porque trabajamos con un recurso escaso cuya producción, transporte o depuración requiere un enorme coste energético. Reducir ese consumo es un objetivo de las compañías que trabajan en el ciclo hidráulico aunque Azorín cree que debería convertirse también en un argumento en las campañas de concienciación dirigidas al ciudadano. «En el pasado, nuestra preocupación se limitaba a entregar el agua y hacerlo 24 horas al día; más tarde fuimos conscientes de la importancia de no malgastar el recurso, de ser eficientes, y ahora nos encontramos en una tercera fase en la que, además, debemos hacer todo el proceso de una manera sostenible», detalló el responsable de Aguas de Cullera y gerente en Aguas de l´Horta.

Romper inercias

La consellera Elena Cebrián recordó que es el de «repensar» sobre lo que ha sido la política hidráulica por la inminencia de los efectos provocados por el Cambio Climático. «Es cierto que tenemos en este país, tanto desde el ámbito publico como el de las empresas un gran conocimiento del agua y su gestión, una gran experiencia en planificación, en infraestructuras , pero también hemos cometido errores, creo que en algún momento hemos perdido un tiempo que ahora las previsiones del Cambio Climático nos dicen que no tenemos», manifestó.

En ese sentido dijo que era necesario «hacer más», aunque para ello es necesario «romper inercias de funcionamiento».

Elena Cebrián identificó algunas de esas rigideces en el contexto de la planificación hidrológica, donde reclamó una agilidad que comienza por acortar los elevados plazos de tiempo que requiere elaborar los planes de cuenca.

Para la consellera, las infraestructuras siguen siendo esenciales y aunque insistió en la eficacia de las soluciones basadas en la naturaleza, reconoció el papel jugado por los embalses en la sequía actual. «En la apuesta por la reutilización de aguas residuales, que compartimos, la Entidad de Saneamiento es un herramienta fundamental. Estamos haciendo un esfuerzo en recuperar una cartera de inversiones y dar salida con ellas al canon de saneamiento. Nos hemos encontrado con muchísimas depuradoras que se construyeron hace 25 años y ya no es que no sirvan para el futuro, es que necesitan una reparación si queremos aprovechar sus caudales», destacó Elena Cebrián.