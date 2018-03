Rus: "Que yo sepa, el PP no ha tenido ninguna corrupción"

El expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, acaba de asegurar en las Corts que «el PP no ha tenido ninguna corrupción, que yo sepa». Rus comparece en estos momentos en la comisión de investigación parlamentaria que analiza la gestión y los sobrecostes en Feria València. A pesar de ser miembro del patronato del recinto ferial, Rus se ha desmarcado de la toma de decisiones en la institución ubicada en Benimàmet. «No he tenido ningún papel en Feria València.No he ideo nunca», acaba de asegurar.

El también exalcalde de Xàtiva también ha declarado que el PP provincial «no tenía ninguna empresa de cabecera» (como Orange Market con el PP autonómico, Laterne con Rita Barberá o Serafín Castellano con Construcciones Taroncher, le ha recordado el diputado socialista José Muñoz). Y también ha asegurado desconocer las gestiones para realizar el Congreso del PP nacional que se organizó en 2008 en Feria València y que ha arrastrado una deuda de casi 500.000 euros con el recinto ferial que no se abonó hasta 2017.