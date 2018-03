Los farmacéuticos pierden la primera batalla contra Sanidad por el reparto en residencias

n El concurso público para adjudicar el servicio de preparación de medicamentos y reparto en residencias, el plan Resi-EQIFar de la Conselleria de Sanidad, puede seguir adelante. Así lo ha dictaminado el Tribunal de Recursos Contractuales (TACRC) tras desestimar los recursos planteados contra los pliegos tanto por el Colegio de Farmacéuticos de València como por la UTE Farmacia Sociosanitaria.

Los pliegos, que buscan a una empresa que prepare las unidosis de las personas institucionalizadas en residencias y se ocupe del reparto por un valor de 50,8 millones de euros, habían sido suspendidos cautelarmente hasta que el tribunal resolviera.

Los farmacéuticos argumentaban que no se exigía habilitación profesional para manipular los medicamentos pese a que solo podía ser «desempeñado por servicios de farmacia hospitalaria, oficinas de farmacia o laboratorios farmacéuticos». El tribunal, sin embargo, no considera exigible esta habilitación profesional, por lo que desestima el recurso. Los recurrentes también alegaron que los pliegos son nulos porque la administración está actuando en fraude de ley. Por contra, el Tribunal cree que los pliegos se ajustan a los dispuesto en la norma autonómica, que no ha sido impugnada.

Ahora, el proceso para buscar adjudicatario sigue adelante y tanto el Colegio de Farmacéuticos como la UTE pueden recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, lo que están valorando, en estos momentos desde el Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Micof, ante la resolución del tribunal.

«Vamos a valorar los pasos legales a seguir y continuaremos trabajando para que la implantación del modelo de atención farmacéutica sociosanitaria no vulnere los derechos de los farmacéuticos y, a su vez no se empeore la calidad de asistencia a los ciudadanos», aseguraron ayer fuentes de la entidad colegial. El colegio valenciano se ha posicionado abiertamente en contra del plan Resi-EQIFar que, según Sanidad, ahorrará costes y evitará problemas y confusiones a los residentes ya que la medicación le llegará en dosis individuales.