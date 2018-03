"Las pensiones no se venden, se defienden"

n Quien dijo que los jubilados eran el eslabon débil del sistema no podía estar más equivocado. El pasado sábado día 17 cientos de miles de pensionistas llenaban las calles de Bilbao, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Santander, Alicante, Vitoria, Murcia? Y ayer le llegó el turno a la capital del Turia, donde la movilización –promovida por más de 40 organizaciones y sindicatos como la Coordinadora En Defensa de les Pensiones Públicas, UGT, CC OO, Intersindical, CGT o los Iaioflautas, entre otras entidades– se celebró con la misma respuesta multitudinaria.

Decenas de miles de jubilados tomaron las calles de València al grito de «su corrupción es nuestro sudor» en una protesta que arrancó en la plaza del Ayuntamiento a las 11 horas para finalizar ante la Delegación de Gobierno.

En este punto, la Coordinadora En Defensa de las Pensiones Públicas leyó el manifiesto que recoge las principales peticiones y reivindicaciones que reclaman a todas las fuerzas políticas. Entre estas, destacan el rechazo a la subida del 0,25 % de las pensiones que ha anunciado el Gobierno, la solicitud de la revalorización según el IPC, una pensión mínima de 1.080 euros, reconocer las pensiones como un derecho constitucional e introducirlas en los Presupuestos Generales del Estado, y restablecer la jubilación a los 65 años.

«Que se dejen de cuentos. Nosotros somos imprescindibles para que un partido suba al gobierno o no», denunció Carmen Zaubel. Una jubilada que reconoce que en su cuenta corriente no entran más de 650 euros al mes. Ha trabajado durante toda su vida en comedores escolares, ahora su lista de la compra se limita a patatas, arroz, pan, pollo, leche y algo de queso. «Casi como en la posguerra... Esto también es violencia», sentenció.

Las prestaciones que hasta el momento habían sido garantía de subsistencia para numerosas familias en los momentos más crudos de la crisis, se tambalean ahora ante ese 0,25 % que deja pensiones irrisorias no solo para el propio jubilado, sino para los hijos que, en situación precaria o en paro, acuden a ellos a modo de salvavidas.



Vivir con 300 euros al mes

«Sin haber mejorado su situación en la mayoría de los casos, somos nosotros los que acudimos a ellos porque nuestra pensión no llega ni para pagar un alquiler», afirmó Cristina Aguilar, pensionista que tuvo que dejar su hogar para vivir en el de su hija. «Que vivan ellos [los políticos] con 300 euros al mes», sentenció Rosa, viuda de 62 años que, con su pensión, cubre los cuidados de su madre dependiente. Viuda y con discapacidad, sobrevive con 600 euros al mes. «Tiene 80 años y es dependiente, ¿cómo pagaría sus cuidados si no fuera por nuestra ayuda?», reconoció Rosa.

«Pero la lucha no es por nosotros, es ya demasiado tarde. La marcha es por nuestros hijos, por nuestros nietos...», explicaba Alfonso Fernández, asumiendo el mensajes de las numerosas pancartas que clamaban a lo largo de toda la manifestación con un rotundo: «Nuestra lucha, vuestra victoria».

Con un sistema de pensiones basado en los sueldos de los que trabajan en situación precaria y una población cada vez más envejecida, Alfonso, al igual que sus compañeros Ernesto Pérez, Juan Galán y J. M. Marco, advertían de que «cuando llegue la jubilación del baby-boom, lo van a tener 'crudo'».

«Pero, ¿cómo nos pueden pedir que traigamos más hijos al mundo, ante una población envejecida, cuando la generación más preparada ha tenido que emigrar para poder trabajar? No queremos traer más descendencia que sea hija de la migración», lamentó Pilar, miembro de la Coordinadora En Defensa de les Pensiones Públicas.

«Se han topado con las personas equivocadas», clamó Rosa, pensionista de 62 años. «Nosotros somos la generación que protestó contra la dictadura, ¿cómo no lo íbamos a hacer ahora que, en democracia, vemos como compran buques por el triple de dinero que costaría llenar las huchas?», recriminó. Y añadió: «Que se quiten la careta, nosotros no somos el colectivo más vulnerable, somos el más fuerte y hoy lo hemos demostrado... Las pensiones no se venden, se defienden».