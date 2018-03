Hacienda embarga el 50 % de la pensión a Carlos Fabra por delitos fiscales

El ex mandatario del PP en la provincia de Castelló, Carlos Fabra, aseguró ayer que Cristóbal Montoro le ha dejado «más tieso que un bacalao». «No me nombre a ese señor, que me entra terror».

Así se refería Carlos Fabra ayer en una entrevista respecto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y en referencia a las órdenes de embargo emitidas contra él para hacer frente a la condena de cuatro años de prisión y a la multa de 1,4 millones de euros por los cuatro delitos fiscales cometidos entre 1999 y 2003 de los que la Audiencia de Castelló lo consideró culpable en 2013.

Fabra, que fue entrevistado en Antena 3 y que el jueves compareció en la comisión de investigación de les Corts sobre el desvio de fondos de Feria Valencia a la trama Gürtel, reveló al ser preguntado por sus ingresos derivados de los premios obtenidos en la lotería, reveló que el ministerio de Hacienda tiene ejecutada una orden de embargo frente a su pensión del 50% para cumplir con el pago de la multa.

«Si no fuera por mis hijos, mi mujer y yo dificilmente podríamos llegar a fin de mes», indicó Fabra, quien relató que «la casa donde vivo es del banco y mía, y el señor Montoro y sus secuaces me tienen retenido el cincuenta por ciento de mi jubilación para ir pagando la multa». No obstante, los acreedores de Fabra van más allá del ministerio y así el ex piloto de motociclismo Álex Debón también ha ordenado embargos sobre las cuentas de Fabra para cobrar los más de 370.000 euros que le adeuda el ex mandatario.