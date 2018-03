Compromís exige al Gobierno que renuncie a un nuevo Programa Especial de Armamento y refuerce las pensiones

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mònica Álvaro, presentó una propuesta para que el Consell inste al Gobierno español a renunciar a poner en marcha un nuevo Programa Especial de Armamento y que destine los recursos previstos para este gasto militar a reforzar los servicios públicos esenciales: educación, sanidad, dependencia y, especialmente, el sistema de pensiones, a la vez que se impulsa una cultura por la paz y el desarme.

Según Álvaro, el informe 'Los despropósitos del Gasto Militar' del Centro Delàs de Estudis per la Pau, "recoge que el total del gasto militar español fue de 18.776 millones de euros en el año 2017, casi 2.000 millones de euros más que el año anterior. Esto quiere decir que el gasto militar total actual es igual a la suma de la cantidad que el Estado dedica a fomento del trabajo (5.499 millones), infraestructuras (5.392 millones), sanidad (4.093 millones), educación (2.525) y cultura (801 millones)".

"De hecho, desde 2008 hasta ahora el presupuesto en infraestructuras se ha reducido un 63%, en cultura ha bajado un 34%, en fomento del trabajo un 28%, y en investigación civil un 21%, mientras que en gasto militar real sólo se ha reducido un 10%, disfrutando de un privilegio que no han tenido otras partidas", asevera.

"Y no nos olvidemos de la última noticia que hemos recibido de la Ministra de Defensa del Gobierno español, anunciando un nuevo Programa Especial de Armamento (PEAS) con el que destinará 10.805 millones de euros para comprar armas, como por ejemplo vehículos de combate sobre ruedas 8x8, fragatas F-110, aviones de entrenamiento o helicópteros NH-90 navalizados, entre otros. Pero por si esto fuera poco, hay que recordar que el Estado todavía mantiene una deuda de 21.351 millones de euros debido al PEAS anterior, que tendrá que pagar hasta el año 2030", añade.

"Mientras tanto, los ciudadanos y las ciudadanas continuamos sufriendo recortes por parte del gobierno de Rajoy, viendo menguado nuestro derecho al acceso a una vivienda o, sin ir más lejos, el derecho a unas pensiones públicas dignas. Con ese reclamo se han manifestado miles de personas últimamente en las calles después del efecto de los últimos cambios introducidos para el cómputo de las pensiones."

"Desde Compromís consideramos que es en cuestiones como éstas donde quedan claras las prioridades de un gobierno. Así, mientras que aumentar las pensiones mínimas supondría un gasto de 3.000 millones de euros o aumentarlas en relación al IPC costaría 1.800 millones, el Gobierno español prefiere dedicar más de 10.000 millones al nuevo Programa Especial de Armamento. De ahí nuestra propuesta para que el Gobierno central deje de destinar recursos a estos programas de gasto militar", concluyó la diputada de Compromís en las Corts, Mònica Álvaro.