La fiscalía acusa al marido de la valenciana asesinada en México

La Procuraduría General de Justicia de Tamulipas (PGJT), en México, ha presentado una acusación formal contra Jorge Fernández González, el marido de la valenciana Pilar Garrido Santamans, asesinada el verano pasado en México. La Fiscalía mexicana ha asegurado que cuenta con las pruebas suficientes para acusar formalmente al marido de Pilar. «Es importante recordar que la Fiscalía ha pasado sus investigaciones mediante todos los métodos científicos y tecnológicos para sustentar su caso», ha indicado en un comunicado.

Una vez presentada la acusación, el juez de control debe establecer una fecha para la fase intermedia del procedimiento en alrededor de 30 a 40 días. La PGJT ha indicado que el juicio comenzará entre mayo y junio una vez concluida la fase intermedia y el juez emita su resolución.

Pilar Garrido, de Massalavés, fue secuestrada el 2 de julio del año pasado en Tamaulipas, ciudad donde residía, cuando regresaba junto a su marido y en compañía de su hijo, de corta edad, de un fin de semana en la localidad turística de La Pesca, en el nordeste mexicano. Según la versión dada por el marido, fueron asaltados por tres jóvenes armados , de entre 15 y 16 años, mientras circulaban por la carretera que conduce a Ciudad Victoria, donde residía el matrimonio. Supuestamente los jóvenes se llevaron a lo mujer sin dar más explicaciones ni pedir rescate.

Semanas después, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de este estado mexicano confirmó que los restos óseos localizados el 26 de julio en un paraje cercano correspondían a la desaparecida. La familia solicitó una segunda prueba de ADN en España y se confirmó.

Durante la investigación, la Policía mexicana trató de corroborar el testimonio facilitado por el marido, que fue interrogado en calidad de testigo cuando presentó la denuncia. Sin embargo, a finales de agosto el caso dio un giro, el marido fue arrestado en Tamaulipas como principal sospechoso del asesinato de su mujer, según informó el jefe Procuraduría y confirmó la Policía Nacional de España.

Sin pruebas «concluyentes»

Su ingreso en prisión provisional fue recibido como una sorpresa por la propia familia de la joven asesinada para quienes, a su juicio, no existen pruebas «concluyentes» conta Jorge Fernández. no eran «concluyentes» y la madre se desplazó hasta Tamaulipas para traer al niño. La hermana relató en una rueda de prensa que las autoridades mexicanas no les dieron «las suficientes pruebas que demuestren al 100 por cien que el culpable es Jorge» y agradeció a la Generalitat Valenciana que costeara la repatriación del cuerpo de Pilar.

La víctima y su esposo se conocieron hace unos 11 años en Barcelona, donde se encontraban cursando estudios universitarios, ella de periodismo y él de criminología. Todos los testimonios aseguran que la pareja, que llevaban seis años casados, no tenía problemas de convivencia ni malos tratos y que se encontraba muy unida.