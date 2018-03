Cuándo es festivo en Semana Santa y Pascua en València

Los festivos de Semana Santa y Pascua son muy cotizados por las ansiadas vacaciones. Si todavía no tienes claro qué días que no se trabaja en la C. Valenciana de finales de marzo y a principios de abril, a continuación despejamos tus dudas sobre el calendario laboral 2018.

Este año, el 30 de marzo es Viernes Santo, día festivo en toda la Comunitat Valenciana. Lo mismo ocurre con el 2 de abril, que es el Lunes de Pascua, y también es uno de los grandes festivos del mes. La segunda semana de abril, más concretamente del día 9, es San Vicente Ferrer, una festividad local, por lo que no es laborable en la ciudad.

También puedes consular el calendario escolar para organizar unas pequeñas vacaciones en familia.