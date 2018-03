Silicon Valley se sube al 'Hyperloop' valenciano

La mayor plataforma de innovación del mundo, la Plug and Play de Silicon Valley (California), responsable de la inversión de proyectos como PayPal o Dropbox, ha entrado en la junta de inversores de Zeleros, la "startup" o empresa emergente valenciana que proyecta el tren supersónico del futuro, el "Hyperloop". Además Zeleros también ha logrado que apueste por su "concorde" a ras de suelo, capaz de alcanzar los 1.200 Km/h con un reducido consumo energético, todo un premio Jaime I al emprendimiento: el empresario valenciano Alberto Gutiérrez, cofundador de la sede española de Plug and Play y primer ejecutivo (CEO) de Aquaservice.

La joven compañía valenciana que apuesta por "Hyperloop" como el vehículo que revolucionará el mercado del transporte ha logrado con esta segunda ronda de inversión una mayor expansión internacional gracias a los contactos que la plataforma Plug and Play posee en EE UU, y al crecimiento que está experimentando en los últimos años también en el continente europeo.Esta ampliación de capital llega a Zeleros tras ser premiado por ser la mejor "startup" en los Valencia Startup Awards .

Zeleros surge del seno de la Universitat Politècnica de València (UPV), los jóvenes David Pistoni, Daniel Orient y Juan Vicen defendieron su fórmula "Hyperloop UPV" en la competición internacional de la empresa aeroespacial de Elon Musk, SpaceX 2015 donde no solo se convirtió en el primer prototipo español del sector sino que, además, ganó el premio al Mejor Diseño de Concepto y Mejor Subsistema de Propulsión; lo que convirtió el proyecto en una de las diez mejores propuestas actuales capaces de revolucionar el mundo del transporte.

Para sufragar la alta inversión que supone cualquier reto en este ámbito, sus creadores fundaron, un año después, Zeleros para conseguir la colaboración empresarial necesaria para reducir los costes energéticos y económicos que permitieran sostener la operación y la infraestructura necesaria de un proyecto de esa envergadura.



Unir tecnología con grandes corporaciones



En este marco de búsqueda de expansión, Zeleros ha encontrado en Plug And Play la fortaleza para unir la mejor tecnología con los inversores y las empresas más punteras de cada sector. Así, para apoyar este reto, la plataforma global de innovación reforzará el proyecto con la solidez de sus contactos en Movilidad, Supply Chain y Energía/ Sostenibilidad, tres programas de aceleración verticales que cuentan con grandes corporaciones como Daimler, Nissan, Bosch, Maersk, or DHL, entre otros.

Este empuje será avalado, además, por la presencia de Alberto Gutiérrez, quien ejercerá como mentor del equipo fundador de Zeleros. Gutiérrez, galardonado en 2016 con el prestigioso premio Jaume I al mejor emprendedor por la trayectoria profesional de Aquaservice, apoyará el desarrollo del negocio y el crecimiento de la empresa desde la sede española ubicada en Valencia. Gutiérrez es licenciado de Santa Clara University en Business Administration y ha cursado el EPGC de Stanford Business School y el programa ejecutivo de negociación de Harvard Business School. Es cofundador y CEO de Aquaservice, líder del servicio de agua a domicilio, con dispensador, para empresas y hogares en España. La compañía cuenta con más de 250.000 clientes, cobertura nacional gracias a sus más de 25 delegaciones y una plantilla que supera ya las 1.100 personas empleadas. Alberto también es cofundador de Plug and Play y es miembro del consejo asesor de la familia Amidi.

Plug and Play es una plataforma global de innovación que dedica su fondo de capital especializado al desarrollo de proyectos tecnológicos avanzados. En los últimos11 años, Plug and Play ha creado la mayor plataforma de innovación del mundo que aúna startups, inversores y grandes corporaciones internacionales. Gracias a sus programas verticales, Plug and Play es capaz de generar conexiones claves entre los diferentes players del ecosistema tecnológico. Desde su nacimiento, la compañía de Sillicon Valley ha conseguido generar una inversión de más de 6 billones de dólares, con una media de 180 proyectos invertidos por año.