El juez pide tres veces al forense que fije la antigüedad de los restos de la fosa 22 de Paterna

n El antropólogo forense no llega. Tras la apertura de diligencias del Juzgado de primera instancia e Instrucción número 1 de Paterna por la aparición de al menos 15 cuerpos con signos de violencia en la fosa 22 del Cementerio Municipal de Paterna un forense especializado debe determinar la antigüedad de los huesos hallados. Sin embargo, hasta ayer tarde, once días después de la apertura de diligencias en el juzgado, el forense no apareció por el lugar. Es previsible que el informe llegue hoy.

De hecho, lo hizo después de que el director arqueológico Miguel Mezquida presentase, el viernes pasado (cuando se cumplían 8 días de la apertura del proceso en el juzgado), una reclamación en el mismo juzgado porque la demora del forense especializado perjudica «la conservación de los restos óseos».

El juez que abrió las diligencias ha requerido la presencia de un forense en la fosa 22 hasta en tres ocasiones, según fuentes del TSJ. La primera el 15 de marzo, la segunda el 16 y la tercera el 23 del mismo mes, «con urgencia». Conocer la antigüedad de los restos es clave ya que si tienen más de 20 años «el delito ha prescrito y el caso se archivará», como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Desde el Instituto de Medicina Legal (IML) no explicaron a este diario el porqué de la demora.

El equipo de arqueólogos decidió ayer paralizar los trabajos hasta la llegada del forense, ya que los restos «pueden deteriorarse».



Expuestos y a la espera

«Se abrieron diligencias el día 15 de marzo y llegó un forense pero no era especialista y no pudo realizar el trabajo. Sin embargo, no podemos entender por qué no llega ya el antropólogo forense que debe enviar el IML. El juzgado, de oficio, lo solicita pero necesitamos que llegue ya porque los restos están expuestos y se deterioran y degradan. No entendemos qué pasa y por eso, por primera vez, hemos registrado una queja al respecto», explica el director arqueológico, Miguel Mezquida, acompañado del director antropólogo Javier Iglesias. En el juzgado, sin embargo, no tenían constancia de esta última queja.