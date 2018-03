Playas (casi) listas

Ha llegado la Semana Santa y con ella miles de turistas que, junto a muchos residentes en la Comunitat Valenciana, buscarán sus playas. ¿Están listas? Casi. En 2017 los temporales de principios de año provocaron numerosos daños en el litoral que dificultaron la puesta a punto de las playas valencianas en este período vacacional. En este 2018, pese a que las condiciones meteorológicas han sido mejores –con algunas excepciones negativas puntuales–, algunos arenales ya están preparados para la llegada de los turistas, otros muestran un aspecto ciertamente «gris», con la falta de algunos servicios, mientras que en otros pocos, como en les Deveses o en Blay Beach –ambas en Dénia– ni siquiera hay arena.

No obstante, las playas de la Marina Alta no han sufrido este invierno los estragos de los temporales y, además, las barreras de «posidonia oceanica» han ayudado a frenar la erosión. Dénia ha contratado de urgencia a socorristas para su playa urbana de la Punta del Raset. Xàbia, Teulada-Moraira y Calp también cuentan ya con socorristas en sus playas más concurridas. La regresión sigue siendo el gran problema de las playas dianenses. El Blay Beach, en les Marines, ha desaparecido un invierno más totalmente. No queda ni un centímetro de arena. Les Deveses, otro tramo costero que sufre gran erosión, mantiene una línea mínima.

En la Safor las playas más visitadas en Semana Santa, como son las de Gandia y Oliva, ya están en disposición de recibir a los turistas. En ambas los dos ayuntamientos han iniciado el servicio de socorrismo y de vigilancia, y también se ha llevado a cabo la limpieza. En otras, desde Tavernes de la Valldigna a Piles, la situación de la arena es buena, pero todavía no está activada la vigilancia.

Por lo que respecta a las playas de Cullera, sus arenales están ya en perfecto estado de revista para el inicio de la temporada de baño. Ya en Fallas estuvo en marcha un operativo especial de socorrismo del 17 al 19 de marzo, que ahora tiene su continuidad desde el 24 de marzo hasta el 2 de abril.

Sueca lleva ya unos meses trabajando de lleno en la limpieza y adecuación de las instalaciones de las playas para poder recibir a los visitantes que quieran aprovechar sus arenales en esta Semana Santa. Se ha procedido a la limpieza de la arena y a la adecuación de los diferentes servicios.

Las playas de l´Horta todavía no han iniciado la temporada aunque ya reciben visitantes. Por ello, los ayuntamientos han realizado algunos preparativos pero no al nivel que pondrán en marcha en mayo. En la Pobla de Farnals no se ofrece servicio de socorrismo hasta la época estival, pero las playas ya están limpias. En Alboraia el consistorio ha realizado el nivelado de la arena de y ha colocado pasarelas parciales y las balizas que delimitan los 200 metros para el baño que no pueden ser invadidos por motos acuáticas y similares. Por su parte, en el Puig, este año la novedad en la playa es un servicio de ecoparque móvil que visitará el pueblo por primera vez el fin de semana del 4 al 7 de abril.

Las playas de Sagunt y Canet d´en Berenguer abrirán con un servicio de salvamento y socorrismo, pero pese a los esfuerzos por mantenerlas en condiciones, ha sido «inviable» mejorar el aspecto de la playa de Almardà en la zona de Malvarrosa-Corinto, que presenta gran cantidad de piedra por los últimos temporales y la erosión que padece de forma continua.

En la provincia de Castelló, ayuntamientos como el de Burriana, Moncofa o Vinaròs se han apresurado en estos últimos días a dejar a punto sus playas con los trabajos de limpieza y adecuación oportunos. Precisamente, en Moncofa han debido reparar los daños ocasionados por los últimos temporales en las playas del Grao y Pedra Roja.