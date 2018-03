El Bloc actuará con contundencia si detecta alguna mala actuación en los años de Morera

La dirección del Bloc Nacionalista Valencià, el principal partido de los tres que forman Coalició Compromís, ya ha iniciado los trabajos para desempolvar toda la documentación que el partido guarda de la campaña de las elecciones municipales de 2007 sobre la que pesa una investigación judicial que en la actualidad se encuentra abierta en varios juzgados.

La sede de la formación nacionalista ha registrado actividad estos días incluso hasta ayer mismo por la mañana, en plena festividad de Viernes Santo. Fuentes de la formación aseguran que se está realizando una recopilación de información interna porque se trata de documentos de hace ya más de diez años que es necesario buscar y ordenar por lo que toda el área de Finanzas y Organización del partido se ha involucrado en este trabajo con el que se pretende recopilar todas las facturas, apuntes bancarios y gastos electorales de aquel año para poder rebatir las acusaciones. No obstante, desde el Bloc apuntan que en este momento se sienten indefensos porque no han recibido el auto judicial y no saben con certeza a qué se enfrentan y de qué se les acusa.

No obstante, fuentes de la dirección explican que el partido quiere dar toda la información nada más la tenga a la opinión pública para explicarse y sobre todo destacan que serán muy contundentes si en este proceso se detecta alguna irregularidad por parte de la anterior dirección, la que dirigía el hoy presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, que era el secretario general. Si se detectara alguna actuación incorrecta se activarán los mecanismos recogidos en los estatutos del partido y en el Código Ético para determinar las responsabilidades políticas y actuar en consecuencia siguiendo el principio de tolerancia cero. Fuentes de la dirección apuntan que tampoco se está ahora en el momento de exigir explicaciones a nadie y que por encima está la presunción de inocencia.



EU mete presión

Mientras, curiosamente Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), que fue socio electoral del Bloc en las autonómicas de 2007, exigió ayer explicaciones al Bloc. La portavoz en la diputación, Rosa Pérez Garijo, reclamó a PSPV y Bloc que no actúen negando la mayor, como hace el PP. Pérez Garijo califica de muy graves las informaciones que se han publicado sobre esta presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc entre los años 2007 y 2011. La diputada provincial sostiene que, al margen de cómo se vaya concretando la instrucción de las diferentes causas por parte de los juzgados que están investigando los hechos, «hay que diferenciar entre responsabilidades judiciales y responsabilidades políticas» y éstas últimas «hay que asumirlas siempre».

«Es un deber que tienen con la ciudadanía, teniendo en cuenta que Morera es la segunda autoridad valenciana por ser presidente de las Corts y Alfred Boix (que era secretario de Organización del PSPV) es el portavoz adjunto en el Parlamento valenciano», dijo.

Mientras, el actual presidente del Bloc y de las Corts Valencianes, Enric Morera, ya aseguró el miércoles que estaba muy tranquilo y que en ningún caso tenía nada que esconder porque la financiación de la formación nacionalista es pública, transparente y correcta. «Mucha tranquilidad», repitió varias veces en la comparecencia.